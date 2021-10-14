أحدث علاجات «سرطان الثدي» في المؤتمر الرابعة لمؤسسة بهية

نظَّم مركز بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، المؤتمر الطبى لعامه الرابع على التوالي، لمناقشة أحدث ما توصل إليه الطب علميا وعالميا، في علاج مرض سرطان الثدي، وذلك تحت عنوان أحدث العلاجات الطبية فى سرطان الثدى والتطور المستقبلي.

جلسات علمية مثمرة

يعقد المؤتمر سنويا في جلسات نقاشية وعلمية مثمرة، وورش تدريب للتوصل إلى ماهية التطورات العالمية والعلمية في موضوع سرطان الثدي، وهو التخصص الذي تفردت به مؤسسة بهية منذ إفتتاحها إلى الآن.

وأكد المهندس تامر شوقي رئيس مجلس أمناء بهية، أن المؤتمر هذا العام، يعد بمثابة توضيح وبرهنة لكل المهتمين بالشأن الطبي، علي ما توصلت إليه بهية من معدلات مرتفعة للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي بين السيدات، مضيفًا أن مستشفى بهية -زايد- الذي من المزمع الانتهاء منه في 2023، سيعطي فرصة كبيرة لاستقبال عدد أكبر من المحاربات، وطمأنة الآلاف من السيدات.

أحدث الأساليب العلمية

وأكد الدكتور محمد عمارة المدير التنفيذي لمركز بهية، حرص المستشفى على الوصول إلى أحدث الأساليب العلمية في علاج سرطان الثدي والأبحاث الطبية، مضيفا أن المؤتمر هذا العام، يشارك فيه 12 محاضرا من خارج مصر، وحضور أطباء متخصصين من مصر وخارج مصر من عدة دول.

وقالت الدكتورة أماني هلال رئيس قسم الأورام بمركز بهية ورئيس المؤتمر، إن سرطان الثدي أكثر الأنواع انتشارا لدى السيدات، مشيرة إلى أهمية الكشف المبكر، ما يؤدي إلى نسبة شفاء تصل إلى 96%،؜ وبالتالي تكون تكاليف علاجه أقل بكثير.

وأشارت إلى أهمية المؤتمر الطبي هذا العام، الذي يضم كوكبة من الأساتذة والخبراء في تخصص الأورام، جانب أكبر أساتذة مصريين فى هذا المجال، وسيشهد المؤتمر جلسات نقاشية حول أحدث ما وصل له العالم لتشخيص وعلاج أورام الثدي، وذلك على مدار يومي 14 و15 أكتوبر.

وتابعت هلال: حاولنا عمل جلسات كاملة خلال المؤتمر منها عن أورام الثدي الوراثية، بعد ملاحظة ارتفاعها في السن الصغيرة، وكذلك الاكتشاف المبكر في مراحله الأولية، والأدوية الجديدة، والاكتشافات الحديثة والتقنيات المتطورة، وورش عمل خاصة بالصيدليات الإكلينيكية والجراحة.

وتابعت: كل اتجاهاتنا تنصب في الاكتشاف المبكر والتوعية بأهميته، بعد أن تطور كثيرا وهدفنا الوصول إلى نسبة شفاء تقترب من النسب العالمية للشفاء من سرطان الثدي.

التوعية بسرطان الثدي

وقالت جيلان أحمد، المدير التنفيذي لمؤسسة بهية: إن اختيار هذا التوقيت لعقد المؤتمر الطبي الرابع لمركز بهية، جاء في الوقت المناسب بالتزامن مع أكتوبر الوردي، شهر التوعية بسرطان الثدي.

وتابعت «أحمد»، أن حلم بهية بدأ منذ 6 سنوات وقد بدأنا بالدور التوعوي والتعليمي والتدريبي وكان لابد من مواكبة تزايد نمو سرطان الثدي المتسارع ونسابق الوقت لعلاج كل سيدات مصر.

يحرص مركز بهية باستمرار على تنشيط عملية التدريب وإقامة المؤتمرات وتبادل الأبحاث لخدمة تخصص طب الاورام وإضافة كل ماهو جديد فى هذا المجال.