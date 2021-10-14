ساعات قليلة تفصلنا عن موعد افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021، والذي تنطلق فعاليته اليوم على أن تستمر فعاليته حتى 22 أكتوبر المقبل، بمشاركة رفيعة المستوى من الفنانين المصريين والعرب والأجانب في مدينة الجونة الساحلية بمحافظة البحر الأحمر.

موعد افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021

وينطلق في السابعة من مساء اليوم حفل افتتاح مهرجان الجونة، الذي تقدمه الإعلامية ناردين فرج، وسيكون الحفل بمثابة ضربة البداية للمهرجان الذي سيعرض في نسخته الحالية 75 فيلمًا بجانب الندوات الثقافية والتحليلية للعروض السينمائية.

وكان المسرح المخصص للحفل الذي تعقب حفل افتتاح المهرجان تعرض صباح أمس الأربعاء لحريق، ليتحول المهرجان لخلية عمل لإعادة الوضع لما كان عليه قبل الحادث، قبل أن يظهر اليوم المسرح في ثوبه الجديد ليمحو آثار الحريق.

الصحة: دخول المهرجان بشهادة التطعيم

كانت وزارة الصحة والسكان أكدت توفير مقر خاص لتطعيم حضور المهرجان ضد فيروس كورونا، ومعملا لإجراء الـPCR بشكل دوري لغير الحاصلين على اللقاح، مؤكدة أن الحضور بشهادة التطعيم أو بنتيجة تحليل PCR حفاظا على سلامة الحضور

وسيشهد حفل الافتتاح، تكريم النجم أحمد السقا عن طريق منحه جائزة الإنجاز الإبداعي، على مجمل إبداعاته السينمائية.

ويظهر عدد من النجوم المصريين والعرب في لجان تحكيم المهرجان، أبرزهم منة شلبي في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة كاملة أبو ذكري في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، والفنانة أروى جودة في لجنة تحكيم جائزة نجمة الجونة الخضراء، التي ستمنح للأفلام المهتمة بالبيئة.