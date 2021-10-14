7 معلومات لا تعرفونها عن الفنان الهندي شهير شيخ.. بطل «وجوه الحب»

يستعرض «الوطن» 7 معلومات عن الفنان الهندي شهير شيخ، الذي حظى على شهرة واسعة في مصر، والدول العربية مؤخرًا، وحقق نسبة انتشار كبيرة، في المنطقة وذلك بالتزامن مع عرض مسلسله الجديد بعنوان وجوه الحب - kuch rang pyar ke aise bhi، إذ تجمعه كيمياء كبيرة مع أيريكا فيرنانديز.

وحاز شهير شيخ، على العديد من الجوائز نتاج حصيلة أعماله منذ 2009، إذ ظهر لأول مرة في التليفزيون من خلال دوره في مسلسل «Kya Mast Hai Life» مُجسدا شخصية شاب يحب الموسيقى ويعزف على آلة الجيتار، وكانت تلك أول أعماله التي قدمته إلى عالم الفن.

أبرز 7 معلومات عن شهير شيخ:

- يبلغ من العمر 37 عامًا.

- يتبع الديانة الإسلامية.

- لديه أصول ماليزية.

- ولد بولاية كشمير - الجزء الخاص بالهند.

- متزوج من روتشيكا كابور ابنة عم النجمة الهندية الشهيرة كارينا كابور.

- حافظ للعديد من أجزاء القرآن الكريم.

- يجيد ترتيل القران الكريم باللغة العربية.

تفاصيل أول خطوبة لـ شهير شيخ

وعقد الفنان الهندي شهير شيخ، خطبته على إعلامية ماليزية، منذ عدة أعوام، لكنهما قررا الانفصال بعد فترة من الوقت لعدم توافقهم، لكنه فوجئ بتدخل جمهوره ومحبينه، بين مؤيد ومعارض، إلا أن شهير كان له رأي آخر، ووصف أنه تدخل منهم في أمر شخصي خاص به، وقام شهير شيخ برد فعل حيال معجبينه، وألغى جميع متابعاته لهم على مواقع السوشيال ميديا، وعلى الرغم من تواضعه المعهود، إلا أن قراره صدم الجميع، وأعلن متابعته صفحات جمهوره الذي يعرفهم وجهًا لوجه فقط.

قصة مسلسل وجوه الحب:

تدور أحداث الجزء الأول من المسلسل الهندي وجوه الحب، حول بطل العمل «ديف»، وهو رجل أعمال مليونير يكرس حياته لأمه وشقيقاته الثلاث، ويشاء القدر أن يجمعه بـ«سوناكشي» طبيبة ومستشارة تغذية، وجاءت لمنزله لمتابعة حالة والدته وتنشب بينها المشاجرات والمشاحنات، حتى يتصادقوا ومن ثم يقعا في حب بعضهم البعض، ومن ثم يتزوجا بعد العديد من الصراع بينهما، وينتج عن هذا الزواج مولود تبنى عليه قصة الجزء الثاني من العمل.