تردد قناة زي ألوان zee alwan.. تعرض مسلسلات وأفلام هندية

يعد تردد قناة زي ألوان zee alwan، لمتابعة المسلسلات والأفلام الهندية، واحدا من أهم الترددات في الدراما والسينما، كون القناة تقدم باقة من الأعمال المميزة التي تحتوي على مضامين جديدة ومتنوعة يفضلها الجمهور المصري.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تردد قناة زي ألوان zee alwan، ومتابعة المسلسلات والأفلام الهندية، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

تردد قناة زي ألوان zee alwan

ويستطيع المشاهد تحميل تردد قناة زي ألوان zee alwan ومتابعة المسلسلات والأفلام الهندية على النايل سات، إذ يمكن تنزيل التردد الخاص بالقناة التي يتم بثها إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على القمرين «نايل سات وعرب سات»، عن طريق ضبط جهاز الاستقبال على الترددات الآتي:

تردد قناة زي ألوان نايل سات HD

التردد: 11277.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة زي ألوان عرب سات

تردد القناة: 12111.

الاستقطاب: عمودي.

معدل ترميز القناة : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

الأعمال المعروضة على زي ألوان

ويشاهد قناة «زي ألوان»، الملايين في الوطن العربي، كونها تعد واحدة من أفضل القنوات الموجودة حاليا على الأقمار الصناعية، إذ تنتمي لمجموعة قنوات «Zee TV»، وهي مجموعة ضخمة تقوم بعرض مجموعة متنوعة من الأفلام والمسلسلات والبرامج على حسب طبيعه كل قناة، وتعد قناة «زي ألوان» واحدة من ضمن هذه المجموعة، التي تأسست على يد واحد من أكبر رجال الأعمال الهندي وهو سوبهاش تشاندرا.

وتقدم قناة زي ألوان أعمالا لكبار نجوم الهند، كما تقدم مجموعة مختلفة بشكل كبير من المسلسلات والدراما الهندية، التي تتميز بطول حلقاتها، إذ تقوم بنقل جميع عادات وتقاليد الثقافة الهندية إلى العالم كله، وبشكل خاص مجتمعات الوطن العربي، التي تؤثر بشكل كبير في الثقافة المجتمعية، ويتم عرض تلك المسلسلات مدبلجة باللغة العربية كما أنها تقدم برامج قصيرة تلتقي خلالها بعدد من نجوم الهند لمعرفة أحدث أعمالهم الفنية.