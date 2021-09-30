تردد قناة زي ألوان zee alwan الجديد 2021 على النايل سات

يبحث الكثيرون من محبي المسلسلات الهندية عن تردد قناة زي ألوان zee alwan المتخصصة في عرض المسلسلات الهندية التي يتابعها عشاق الدراما في العالم العربي، نظرًا لأنها تبث المسلسلات بالدبلجة العربية، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تردد قناة زي ألوان الجديد 2021 على النايل سات على النحو التالي:

تردد قناة زي ألوان zee alwan

ويمكن للمشاهدين الباحثين عن تردد قناة زي ألوان zee alwan على النايل سات، تنزيل التردد الخاص بالقناة التي يجرى بثها إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على القمرين نايل سات وعرب سات، عن طريق ضبط جهاز الاستقبال على الترددات التالية:

تردد قناة زي ألوان zee alwan نايل سات HD

التردد: 11277.

الاستقطاب: افقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة زي ألوان zee alwan عرب سات

تردد القناة: 12111.

الاستقطاب: عمودي.

معدل ترميز القناة : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

الأعمال المعروضة على زي ألوان zee alwan

ويشاهد قناة «زي ألوان»، الملايين في الوطن العربي، كونها تعد واحدة من أفضل القنوات الموجودة حاليا على الأقمار الصناعية، إذ تنتمي لمجموعة قنوات «Zee TV»، وهي مجموعة ضخمة تقوم بعرض مجموعة متنوعة من الأفلام والمسلسلات والبرامج على حسب طبيعه كل قناة، وتعد قناة «زي ألوان» واحدة من ضمن هذه المجموعة، التي تأسست على يد واحد من أكبر رجال الأعمال الهندي وهو سوبهاش تشاندرا.

وتقدم قناة زي ألوان أعمالا لكبار نجوم الهند، كما تقدم مجموعة مختلفة بشكل كبير من المسلسلات والدراما الهندية، التي تتميز بطول حلقاتها، إذ تقوم بنقل جميع عادات وتقاليد الثقافة الهندية إلى العالم كله، وبشكل خاص مجتمعات الوطن العربي، التي تؤثر بشكل كبير في الثقافة المجتمعية، وتعرض تلك المسلسلات مدبلجة باللغة العربية كما أنها تقدم برامج قصيرة تلتقي خلالها بعدد من نجوم الهند لمعرفة أحدث أعمالهم الفنية.