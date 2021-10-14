ضبط عاطلين اثنين متهمين بقتل شاب في مشاجرة بطنطا

لقي شاب في مدينة طنطا، مصرعه بطعنات متفرقة في الجسد، على يد عاطلين، بسبب خلافات سابقة بينهم، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وضُبط المتهمان من قبل الأجهزة الأمنية.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بالغربية، من شرطة النجدة بوصول أمير فاروق، 25 عاما، لمستشفى طنطا الجامعي جثة هامدة، ومصابا بعدة طعنات متفرقة في الجسد، ووفاته في الحال.

خلافات سابقة وراء مقتل الشاب

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد محمود عبدالجواد رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا، والنقبب عبدالمنعم الوكيل، معاون مباحث القسم، وقوة من المباحث السرية، وتبين أن المجني عليه أصيب بعدة طعنات على يد 2 في مشاجرة بينهم، بسبب خلافات سابقة، وذلك في شارع الحلو التابع لدائرة القسم.

تفريغ الكاميرات لمعرفة ملابسات الحادث

ووجه اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية، تعليماته بتفريغ الكاميرات لمعرفة ملابسات الواقعة، وتحديد هوية المتهمين، وتم تحديد هويتها، وبالتنسيق تم ضبطهما بعد أقل من 4 ساعات من ارتكاب الجريمة، واعترفا بالواقعة.

وأفادت التحريات الأمنية أن هناك خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهمين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.