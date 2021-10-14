تفاصيل العثور على «جثة رضيع» على سلالم منزل في البدرشين: فتاة حملت به سفاحا

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ملابسات واقعة العثور على طفل حديث الولادة متوفي، على سلالم أحد مساكن السوق بمنطقة البدرشين، دون إصابات ظاهرية بالجسد، وتبين أن والدة الطفل وراء الواقعة، وأنه جاء نتيجة حمل سفاح من خطيبها السابق، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ لقسم الشرطة بطفل متوفي

وتعود بداية الواقعة، لورود بلاغ إلى مركز شرطة البدرشين من الأهالي، يفيد العثور على طفل حديث الولادة متوفيًا على سلالم أحد مساكن السوق بالبندر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ للفحص والتحري، وتبين أنه طفل عمر يوم واحد، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية.

سيدة تلقي طفلها والأمن ينجح في القبض عليها

وبتكثيف التحريات، أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنها ربة منزل تبلغ من العمر 23 عامًا، وبضبطها اعترفت أنها أم الطفل، وأنه نتيجة لحمل سفاح من خطيبها السابق الذي يعمل ممرضا ويبلغ من العمر 27 عامًا، وتمكنت قوات الأمن من ضبطه، واعترف بمعاشرتها وحملها والتخلي عنها إثر ذلك.

وألقت قوات الأمن القبض على أم الطفل والشاب، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة لعرضهما على النيابة العامة.

اعترافات المتهمة أمام النيابة العامة

وقالت والدة الطفل أمام النيابة العامة، إنها ربة منزل، وكانت مخطوبة من شاب 27 عامًا ويعمل ممرضا، وقد نشأت بينهما علاقة غير شرعية، نتج عنها حملها منه سفاحًا، وحينما لجأت إليه من أجل الوقوف بجانبها تخلى عنها وتركها تواجه مصيرها بمفردها.

وأضافت أنها وجدت نفسها في مأزق كبير بعدما تخلى عنها، خاصة بعدما فسخ خطبتهما، فأخذت تبحث عن حل لمشكلتها، فقامت بإجهاض الطفل، وتوجهت إلى إحدى المنازل الموجودة بدائرة القسم، وقامت بوضع طفلها على سلالم المنزل، وكان قد غادر الحياة.

كما استمعت النيابة إلى أقوال الشاب، وواجهته بما أدلت به والدة الطفل، وأمرت النيابة بتشريح جثة الطفل، وطلبت التحريات حول الواقعة، كما أستمعت النيابة لأقوال الشاب والفتاة حول الواقعة.