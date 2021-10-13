كشف لغز العثور على جثة شاب أمام منزله بالفيوم.. الآثار السبب

دفع شاب حياته ثمناً لرحلة البحث عن الثراء السريع، بعدما قرر أنّ يصبح رجل أعمال ويمتلك شركة مقاولات، بدلاً من أن يكون عاملاً في إحدى الشركات، بعدما تخرّج حديثاً من كلية الآداب، ووسوس له الشيطان ليرافق آخرين وينقب معهم عن الآثار، أملاً في العثور على مقبرة أثرية وبيع محتوياتها بالملايين، إلا أنّ حلمه بالثراء السريع تحوّل إلى كابوس وخسر حياته بين ليلة وضحاها، أثناء قيامه بالتنقيب عن الآثار في أحد المنازل القديمة، بسبب سقوط صخرة فوق رأسه.

حل لغز مقتل شاب في ظروف غامضة

تمكنت مباحث مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح، رئيس مباحث المركز، من حل لغز العثور على جثة شاب، يُدعى «علاء الجبالي»، أمام منزله بقرية «مطرطارس»، حيث كشفت التحريات أنّ وراء مقتله آخر يُدعى «معوض س. ع.»، 60 سنة، يعمل في مجال البناء والمقاولات، حيث اصطحب «علاء» للعمل معه في الحفر والتنقيب عن الآثار، مقابل يومية بالإضافة إلى نسبة في الآثار بعد العثور عليه، وأنّه في يوم العثور على جثته اصطحبه للتنقيب عن الآثار في منزل مهجور بقرية «أباظة»، التابعة لمركز يوسف الصديق.

سقطت عليه صخرة فتخلص منه

وجرى ضبط المتهم الذي اعترف بأنّه اصطحب المجني عليه للتنقيب عن الآثار، وخلال أعمال الحفر سقطت صخرة فوق رأس المجني عليه فأردته جثة هامدة في الحال، وخوفاً من تعرضه للمسائلة القانونية، قام بنقل جثته وألقاها أمام منزله فجراً، وتركه وفر هارباً.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالة المتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

العثور على جثة شاب أمام منزله

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد حافظ الحنبولي مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد العثور على جثة شاب يدعى علاء الجبالي أمام منزله.