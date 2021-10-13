انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقاً في نهر النيل بقنا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في محافظة قنا من انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقاً في نهر النيل بقرية «هو»، التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، مساء اليوم الأربعاء.

ورود بلاغ بغرق شاب في نهر النيل بقرية «هو»

تلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطاراً من مرفق إسعاف قنا، يفيد بمصرع شاب غرقاً، يُدعى «أبو الحسن محمد العربي»، يبلغ من العمر 22 سنة، مقيم بمحافظة الأقصر، إثر غرقه في نهر النيل بقرية «هو»، بدائرة مركز نجع حمادي.

نقل الجثة إلى مشرحة نجع حمادي تحت تصرف النيابة

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، تحت تصرف النيابة العامة، بعد انتشالها بمعرفة قوات الإنقاذ النهري بقنا.

وتبين أن الشاب قدم من محافظة الأقصر، إلى قرية «هو»، بمركز نجع حمادي، لزيارة أقاربه، وذهب إلى نهر النيل للاستحمام، إلا أنه غرق لعدم إجادته السباحة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.