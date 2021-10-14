رئيس جامعة الأقصر يهنئ «الرئيس» والشعب المصري بذكرى المولد النبوي

بعث الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكدً اصطفاف الجامعة بكل كوادرها، صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، في تنمية روح الولاء وتعزيز الانتماء للوطن.

وجاء نص البرقية: «يسعدني أن أبعث لفخامتكم، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أسرة جامعة الأقصر، عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والجهاز الإداري والطلاب، بأسمى آيات التهانئ وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل الخير والبركات».

جامعة الأقصر: اصطفاف كوادر الجامعة خلف القيادة السياسية

وتمنى رئيس الجامعة من الله العلي القدير أن يحقق كل ما تصبو إليه الدولة المصرية العريقة من رقي وازدهار، وأن يحفظ لمصر أمنها واستقرارها، ويُديم علينا نعمة الأمن والأمان، ويحقق الشعب المصري ما يتمناه في ظل القيادة الحكيمة.

رئيس جامعة الأقصر يعرف عن سعادته بـ ذكرى المولد النبوي

أعرب رئيس جامعة الأقصر، عن سعادته بهذه الذكرى العطرة، والتي تعد من أهم المناسبات التي يعتز بها المسلمون حول العالم، داعيًا الأمة العربية والإسلامية للتحلي بالقيم الإنسانية النبيلة التي حملتها الرسالة المحمدية، من الإخاء والتراحم والسلام للإنسانية جمعاء، مهنئًا الشعب المصري بتلك المناسبة العظيمة، ولفت، رئيس الجامعة إلى أن رسالة نبي الإنسانية أكدت على الإخلاص والإتقان في العمل والعلم، وقبول الآخر.

كما بعث رئيس الجامعة، بتلك المناسبة العظيمة برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولفضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورؤساء الجامعات.