20 رحلة بالون طائر تحلق في سماء الأقصر

حلقت 20 رحلة بالون طائر في سماء محافظة الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، تقل سياحا من مختلف الجنسيات، لمشاهدة المناطق الأثرية من الأعلى، وسط تأمينات مشددة من قبل الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر لتأمين رحلات السياح داخل المحافظة السياحية، فضلا عن تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتطبيق التباعد وارتداء الكمامات.

جنسيات متنوعة في الرحلات

وتتعدد الجنسيات الأجنبية على متن رحلات البالون الطائر منها «الهولندية، الروسية، الإنجليزية، والإسبانية، والفرنسية»، ويقوم السياح بجولات سياحية داخل مناطق البر الشرقي لزيارة معبدي الأقصر والكرنك، فضلًا عن زيارة متحفي الأقصر والتحنيط، إلى جانب زيارة عدد من المعابد في البر الغربي منها «وادي الملوك والملكات الديري البحري، مقابر دير كارتر، ومقابر العساسيف».

إجراءات احترازية بسبب كورونا

ووفقا لبرامج شركات السياحة، يجري تنظيم جولات سياحية لزيارة المناطق الأثرية والتاريخية بمحافظة الأقصر، وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل سلطات الطيران المدني ووزارة الصحة المصرية، من خلال ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتستقبل المحافظة السياحية خلال الموسم السياحي الشتوي، عددًا من الرحلات السياحية من دول فرنسا وأسبانيا ورومانيا، ويأتي السياح من هذه الدول للقيام بجولات سياحية داخل المحافظة السياحية، في البرين الغربي والشرقي، وسط جهود من الدولة لتنشيط الحركة السياحية وفتح الأسواق الأوروبية لاستقطاب المزيد من الوفود إلى كافة المقاصد السياحية المصرية.