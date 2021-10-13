وفاة ثلاثة أطباء بمحافظة الأقصر بينهم مصاب بكورونا

شهدت محافظة الأقصر وفاة ثلاثة أطباء بالمحافظة، خلال أقل من 12 ساعة، وهم «الدكتور أحمد حمادة»، رئيس قسم العزل بمستشفى القرنة المركزي، ونائب المدير، الذي تُوفي على خلفية إصابته بفيروس كورونا، والدكتور عادل عبد التواب مدير الوحدة الصحية بقرية الأقالتة سابقًا، والدكتور أحمد عبدالعزيز استشاري الجراحة ونائب مدير مستشفى الأقصر الدولي سابقًا، ونعت نقابة الأطباء بمحافظة الأقصر الراحلين على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

أطباء الأقصر تنعى «أحمد حمادة»

ونعت نقابة الأطباء في الأقصر الدكتور أحمد حمادة رئيس قسم العزل بمستشفى القرنة المركزي بمحافظة الأقصر والذي توفي في السابعة مساء أمس نتيجة إصابته بغيبوبة على خلفية إصابته بفيروس كورونا أثناء عمله في قسم العزل.

وجاء في بيان النقابة: «تنعي نقابة أطباء الأقصر بخالص الحزن الطبيب المثالي زهرة شباب أطباء الأقصر، الشهيد بإذن الله البطل الدكتور أحمد حمادة إمبابي، والذي قدم حياته في سبيل علاج المصابين بالوباء اللعين، وأصابته العدوى أثناء عمله ليسكن المستشفى مريضا بعدما سكنها طبيبا، ويكون قدره أن يصاب بمضاعفات خطيرة أدت لتدهور حالته الصحية إلى أن لقي ربه».

النقابة تنعى وفاة طبيبين

ونعت النقابة الفرعية أيضا، الدكتور عادل عبدالتواب الذي توفي مساء أمس، وجاء في بيانها: «تنعي نقابة أطباء الأقصر بخالص الحزن الدكتور عادل عبد التواب، مدير الوحدة الصحية بالإقالتة سابقا.. اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عن سيئاته واسكنه فسيح جناتك والهم اهله وذويه الصبر والسلوان».

كما نعت النقابة الطبيب الدكتور أحمد عبدالعزيز الذي توفى فجر اليوم وجاء في بيانها «تنعي نقابة أطباء الأقصر بخالص الحزن وفاة الدكتور احمد عبد العزيز إستشاري الجراحة نائب مدير مستشفي الأقصر الدولي سابقا، .. اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عن سيئاته واسكنه فسيح جناتك والهم اهله وذويه الصبر والسلوان».