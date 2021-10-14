محافظ الشرقية يتابع نسب تنفيذ أعمال تأهيل ترعه «الصبابة»

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أعمال تأهيل ترعة الصبابة بزمام هندسة ري ههيا وذلك للوقوف على معدلات الآداء ونسب التنفيذ بها، مؤكداً أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال

وشدد محافظ الشرقية في بيان صحفي، على الشركة المنفذة للمشروع بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

تأهيل ترعه الصبابة بزمام هندسة ري ههيا

ومن جانبه أوضح المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل ترعه الصبابة بزمام هندسة ري ههيا بطول 4 كم لخدمة زمام 4000 فدان وبتكلفة 17 مليون و996 ألف جنيه، مشيراً إلى أن أعمال التأهيل تشمل التبطين بالدبش بسمك 30 سم وأعمال خرسانية عادية بالطبقة السطحية بسمك 12سم والتبطين يشمل القاع والميول، لافتاً إلى أن نسبة التنفيذ الكلية بالمشروع وصلت إلى 25 % وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للانتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية طبقا للجدول الزمني المحدد.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أن المشروع يُساهم في الحفاظ على المياه من الهدر وتحسين نوعيتها ويحقق عدالة التوزيع للمياه بين جميع المنتفعين ويعمل على حل مشكلة البطالة وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب حيث تعد مشروعات تأهيل وتبطين الترع من المشروعات كثيفة العمالة.