تجديد حبس أم وعشيقها قتلا طفلتها الرضيعة في الشرقية

أمرت نيابة كفر صقر برئاسة المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية، بتجديد حبس سيدة ورجل تربطهما علاقة غير شرعية، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، اليوم، بتهمة قتل طفلتها الرضيعة، إثر التعدي عليها بالضرب خلال مشاجرة بين الأم وعشيقها.

الأمن يتلقى بلاغًا بمصرع الرضيعة

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطاراً بتلقي مركز شرطة كفر صقر بلاغًا بمصرع رضيعة تُدعى «رحمة م.»، وتبلغ من العمر 8 أشهر، إثر التعدي عليها بالضرب.

المباحث تنتقل لمكان البلاغ وتجري التحريات

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة كفر صقر لمكان الواقعة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين والدة الطفلة، وتُدعى «نوسة.ر.ح.ع»، 26 سنة، ربة منزل، ورجل تربطها به علاقة غير شرعية، يُدعى «حسن.م.ع.م»، 24 سنة، عاطل، حيث تبين أن الأم متزوجة، وزوجها محبوس على ذمة إحدى القضايا.

الأم تدعي سقوطها من أعلى السرير والأمن يكتشف التعدي عليها بالضرب

وتبين من تحريات وتحقيقات ضباط المباحث، أن مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة بين الأم وعشيقها، وأثناء تعدي العشيق على الأم بالضرب كانت تحمل في يدها طفلتها الرضيعة تعدى عليها بالضرب أيضًا ما أصابها بإرتجاج في المخ، ونقلت للمستشفى في محاولة من الأم لإسعاف طفلتها إلا أنها توفت متأثرة بتلك الإصابة، وادعت الأم في أقوالها بنقطة شرطة المستشفى أنها سقطت من أعلى السرير أثناء نومها، وكشفت تحريات وتحقيقات المباحث زيف ادعائها.

وألقى ضباط مباحث المركز القبض على الأم وعشيقها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، فأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات قبل عدة أيام، وجددت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.