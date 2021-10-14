أول صورة لـ رانيا يوسف من مهرجان الجونة السينمائي

نشرت الفنانة رانيا يوسف، أول صورة لها من الجونة عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيس بوك»، وعلقت عليها قائلة: «صباحكم حلو من الجونة»، وذلك بعد وصولها لحضور حفل افتتاح الدورة الخامسة المقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس، داخل مركز المؤتمرات.

رانيا يوسف تستعد لإطلالة مفاجئة بمهرجان الجونة

وتستعد حاليًا رانيا يوسف لإظهار إطلالتها الجريئة خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولة بدورته الخامسة، وذلك بعدما أثارت إطلالتها الأخيرة في الدورات السابقة لحالة من الجدل.

رانيا يوسف تواصل تصوير مسلسل «المماليك»

وتواصل رانيا يوسف دورها في مسلسل «المماليك» الذي ينتمي إلى نوعية أعمال الستين حلقة، والمقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل، ويشارك في بطولته كل من بيومي فؤاد، محمد لطفي، فيدرا، رامي غيط، نانسي صلاح، محمد سليمان، عفاف رشاد، رامي وحيد وكوكبة من النجوم، من تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة.