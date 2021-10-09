مترو الأنفاق يطلق خدمة استخراج اشتراكات الطلبة إلكترونيا بسبب كورونا

أطلقت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، خدمة جديدة تتيح لجموع الطلاب بمختلف المراحل الدراسية الحصول على استمارة اشتراكات الطلبة بطريقة إلكترونية بتحميلها من داخل الموقع الإلكتروني للشركة على الرابط التالي:

https://www.cairometro.gov.eg/ar/ApplicationForms

وللدخول على الموقع الرسمي للشركة للاستفادة من باقي الخدمات على الرابط التالي:

Cairometro.gov.eg

على أن يتم تحصيل تكلفة الاستمارة المطبوعة عند استخراج اشتراكات الطلبة، موضحة أن الطلاب الذين لم يتمكنوا من طباعة الاستمارة يمكنهم الحصول عليها من خلال مكاتب الاشتراكات أو مكاتب التذاكر بجميع المحطات بالخطين الأول والثاني والتي تعمل على مدار ساعات التشغيل، وجاءت الموافقة على هذا القرار تيسيرا وتسهيلا على أبنائنا الطلبة مستخدمي اشتراكات المترو الذين يستقلون خطوط المترو بشكل منتظم وحفاظا عليهم خلال الموجة الرابعة من فيروس كورونا ووصولا لتنفيذ رؤية الشركة التي تهدف لتوفير الوقت والجهد وللاستفادة من اتجاه الدولة المصرية في دعم التحول الرقمي.

التعليمات الخاصة باستخراج اشتراكات الطلبة

وأعلنت الشركة في بيان عاجل لها، قبل قليل، التعليمات الخاصة باستخراج اشتراكات الطلبة، الخاصة بالطلاب بجميع المراحل التعليمية على أن يتم استيفاء بيانات استمارة 256 لطلب الاشتراك بالصورة الشخصية واعتمادها من الجهة الدراسية بختم شعار الجمهورية، أيضا إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي سارية أو صورة شهادة الميلاد بالكمبيوتر، يتم اعتماد الصور الشخصية المرفقة «2 صورة حديثة» بحيث يكون جزء من الختم على الصورة والجزء الآخر على الاستمارة والصورة الأخرى معتمدة من الخلف، إرفاق صورة كارنية العام الدراسي الحالي أو إيصال المصروفات، يتم استخراج اشتراك الطلبة من محل الإقامة إلى مقر الدراسة فقط.

فتح منفذ جديد لاستخراج الاشتراكات بمحطتي منشية الصدر وعزبة النخل

واختتمت الشركة في بيانها، بأنه تيسيرا على أبنائنا الطلبة والطالبات تم فتح منفذ جديد لاستخراج الاشتراكات بمحطتي منشية الصدر وعزبة النخل بالخط الأول بالإضافة لمكاتب الاشتراكات الحالية بالخطين الأول والثاني والتي تعمل من الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا، وسيمتد مواعيد العمل بها اعتبارا من السبت الموافق 9 أكتوبر 2021 من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء بمكاتب الاشتراكات بمحطات الخط الأول وهي «حلوان - عين حلوان - جامعة حلوان - المعادي - دار السلام - الزهراء - الشهداء 1 - منشية الصدر - حدائق الزيتون - عين شمس - عزبة النخل - المرج القديمة - المرج الجديدة»، وبمكاتب الاشتراكات بمحطات الخط الثاني وهي «كلية الزراعة - المظلات - سانت تريزا - روض الفرج - مسرة - الشهداء 2 - العتبة - الدقي - جامعة القاهرة - الجيزة - المنيب».

ومن جانبه أضاف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن هناك طفرة في الخدمة المقدمة لجمهور الركاب منذ تولي الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وأن العمل داخل مرفق مترو الأنفاق يجري على قدم وساق لتقديم أفضل الخدمات الممكنة التي تليق بمستخدمي مترو الأنفاق، مناشداً جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg

وذلك لتلقي كل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وذلك لتلقي كل شكاوى المواطنين المتعلقة بكل الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.