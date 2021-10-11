مترو الأنفاق: إضافة 8 قطارات لمنع زحام الركاب لمواجهة كورونا

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن تقليل زمن التقاطر بين قطارات الخطين الأول والثاني، لمنع زحام الركاب داخل صالات المحطات، وعلى الأرصفة، وداخل عربات القطارات، لمواجهة كورونا، تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن جميع القطارات خضعت لصيانات دورية وعاجلة قبل بدء ساعات التشغيل، لمنع حدوث أى أعطال، موضحا أنه تم تجهيز غرفة عمليات مركزية بالشركة، لمتابعة سير حركة مسير القطارات، لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أى معوقات تؤثر على سير التشغيل.

عبدالهادي: صيانات دورية للقطارات تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد

وقال «عبدالهادي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الشركة أعدت 8 قطارات إضافية، سيتم الدفع بهم وقت الذروة الصباحية والمسائية، بشكل يومي، طوال العام الدراسي الجديد، لمنع حدوث تكدس داخل عربات القطارات، منوها إلى أنه يتم تنفيذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار كورونا.

عبدالهادي: تجهيز 8 قطارات إضافية للتشغيل لمنع الزحام طوال العام الدراسي الجديد

وأكد متحدث مترو الأنفاق، أن هناك ما يقرب من 20 وحدة إسعافية متنقلة في محطات الخطين الأول والثاني، لعلاج أى حالات مرضية مفاجئة مجانا، موضحا أن الجميع يعمل على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، علاوة على تقديم المساعدات والإسعافات الأولية، لأى راكب يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل، لنقل الحالة المصابة إليها لتلقى العلاج اللازم.

عبدالهادي: 20 وحدة إسعافية متنقلة بالمحطات لعلاج الحالات المرضية مجانا

وأشار إلى أن هناك غرامة فورية يتم تطبيقها على أى راكب يستقل القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية، بسبب كورونا، مؤكدا أن الغرامات تبدأ بـ50 جنيها، منوها إلى أن الجميع يعمل من أجل تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.