مترو الأنفاق يستعد للعام الدراسي الجديد بـ«قطارات إضافية» و«فكّة»

كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن أنّ الشركة تواصل استعداداتها النهائية للعام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات، والمنتظر أن يبدأ 9 أكتوبر المقبل، من خلال توفير «فكّة» في شبابيك التذاكر بجميع المحطات، للتسهيل على الركاب ومنع الزحام داخل صالات المحطات، وتجهيز القطارات وصيانتها، وتعقيم وتطهير القطارات والمحطات، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، موضحا أنّ العمل بالمحطات يبدأ في الساعة 5.15 صباحا يوميا.

22 وحدة إسعافية بالمحطات لعلاج الحالات الطارشة مجانا في العام الدراسي الجديد

وقال عبدالهادي لـ«الوطن»، إنّ الشركة ستجهّز قطارات إضافية تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، للدفع بها وقت الذروة الصباحية والمسائية، للحد من الزحام على أرصفة المحطات وداخل عربات القطارات، والوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب والطلاب، من خطر العدوى من فيروس كورونا، مشيرا إلى تجهيز 22 وحدة إسعافية متنقلة بمختلف المحطات لعلاج الحالات المرضية المفاجئة للركاب مجانا، خلال العام الدراسي الجديد.

ممنوع دخول أي راكب إلى المحطات دون كمامة تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد

وأوضح المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنّه سيتم منع دخول أي راكب إلى محطات المترو دون كمامة، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أنّ الشركة تنفذ خططا شاملة لتعقيم وتطهير المحطات وعربات القطارات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

إجراءات صارمة في المحطات والقطارات للوقاية من كورونا

وأشار عبدالهادي، إلى أنّه لا توجد أي تعديلات على مواعيد تشغيل القطارات، تزامنا مع العام الدراسي الجديد، مؤكدا أنّ العمل في جميع المحطات يبدأ في الساعة 5.15 صباحا يوميا، وجميع القطارات العاملة تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحد من أعطال القطارات، وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، كما سيتم تنفيذ إجراءات صارمة داخل المحطات والقطارات، للوقاية من كورونا.