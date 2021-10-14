ندوة للرد على شائعات مثارة حول لقاحات كورونا بالمنيا.. «آمنة وفعالة»

نظم مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، اليوم الخميس، ندوة إعلامية بعنوان «فيروس كورونا والعلاج الطبيعي»، للرد على الشائعات المثارة حول لقاحات كورونا، وذلك بحضور الدكتور مصطفى عبد الباقي مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة ونقيب العلاج الطبيعي بالمحافظة، الدكتور هشام عبد المنعم مدرس العلاج الطبيعي بالأمراض الصدرية بكلية العلاج الطبيعي بجامعة دراية، ووليد الحينى مدير مركز إعلام المنيا.

الشعوب الأوربية اعتمدت على اللقاحات لمجابهة كورونا

عبر وليد الحينى مدير مركز إعلام المنيا، خلال اللقاء الذي أداره أحمد بهاء الدين عن استيائه لما يثار من شائعات حول لقاحات فيروس كورونا كعدم فعالية اللقاحات أو تأثيرها السلبي على الشباب المقبل على الزواج، قائلًا إن هذه الشائعات عارية تمامًا من الصحة مستشهدًا بأن الشعوب العربية والأوروبية والأسيوية اعتمدت على هذه اللقاحات لمجابهة الفيروس، وهو ما ساهم في انخفاض الإصابات وتحجيم انتشاره، مشددًا على ضرورة الحصول على اللقاح لفئات المجتمع المختلفة.

العلاج الطبيعي يساهم في محاربة كورونا

أشار مدرس العلاج الطبيعي بجامعة دراية، إلى الدور المهم للعلاج الطبيعي فى مجابهة «كوفيد 19»، خاصة في الحالات التي تعاني من نقص الأكسجين حيث يعمل العلاج الطبيعي على طرد «البلغم» والإفرازات من الرئة لتوسيعها مما يعمل على زيادة نسبة الأكسجين في الوقت والحال، موضحًا خلال عرض الصور بتقنية «الداتا شو»، كيفية علاج المريض بـ«كوفيد 19» باستخدام العلاج الطبيعي.

وكان محافظ المنيا اللواء أسامة االقاضي، أكد على استمرار مديرية الصحة في تنفيذ فعاليات حملة «معا نطمن–سجل الآن» ضمن جهود الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا لمنع انتشار العدوى.