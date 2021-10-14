بحث الجمهور، عن أغنية جو البنات للفنان محمد رمضان، التي ستكون الأغنية الرسمية لـ حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021 في دورته الخامسة، الذي سينطلق عقب قليل، بمشاركة العديد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

أغنية جو البنات لـ محمد رمضان تتصدر تريند «جوجل»

وتصدرت الأغنية تريند «جوجل»، أحد محركات البحث على جوجل، ومن المقرر أن يتم عرضها خلال الساعات المقبلة خلال الدورة الجديدة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي .

تفاصيل مشاركة النجوم مع الفنان محمد رمضان

وتأتي أغنية محمد رمضان، في حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021، بمشاركة الفنان العالمي من أصل مغربي «ريد وان»، والملحن المغربي نعمان بلعياشي، بينما يتولى حسام الحسيني إخراج الكليب، الذي سيُطرح خلال الأيام القليلة المُقبلة، حسبما أعلن محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وينطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021، بعد قليل، حيث يُعرض حصريًا عبر قناة ON، ومن المُقرر أنّ يُشارك في الحفل عدد كبير من النجوم، منهم يسرا، وإلهام شاهين، وليلى علوي، وهالة صدقي، وأمينة خليل، ومنة شلبي، وأروى جودة، ومحمد فراج، وبسنت شوقي، ومايان السيد، وأمير المصري، وآدم الشرقاوي، وآخرين.