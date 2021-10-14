بشرى عن أغنية حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021 لـ محمد رمضان: مش متحمسة ليها

طرح الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة «جو البنات» التي ستكون الأغنية الرسمية لـ حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021 في دورته الخامسة، الذي سينطلق عقب قليل، بمشاركة العديد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

تفاصيل أغنية محمد رمضان في حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021

وتأتي أغنية محمد رمضان، في حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021، بمشاركة الفنان العالمي من أصل مغربي «ريد وان» والملحن المغربي نعمان بلعياشي، بينما يتولى حسام الحسيني إخراج الكليب الذي سيُطرح خلال الأيام القليلة المُقبلة، حسبما أعلن محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

الأغنية ليست على مستوى دقي يا مزيكا لـ رامي عياش

ومن جانبها، علقت بشرى، مدير عمليات مهرجان الجونة، في تصريحات لـ«الوطن»، على أغنية حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021، لـ محمد رمضان، إذ قالت إنها ليست مُتحمسة لها، وليست على مستوى أغنية «3 دقات»، التي قدّمها أبو والفنانة يسرا في الدورة الأولى، أو أغنية «دقي يا مزيكا»، التي غناها الفنان رامي عياش في الدورة الرابعة.

لم أصوت للأغنية وهذا انطباعي الشخصي

وأوضحت بشرى أنها لم تصوت لأغنية حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021، خلال مرحلة اختيار الأغنية الرسمية، إذ كان هناك أكثر من مشروع يجري الاختيار من بينهم، متابعة: «لم أصوت للأغنية بنعم، وهذا يُعتبر رأيي وانطباعي الشخصي، فالمهرجان لا يعتمد على الآراء الشخصية، بينما يعتمد على الرأي الجماعي والديمقراطية ووجهة نظر الأغلبية».

وينطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021، بعد قليل، حيث يُعرض حصريًا عبر قناة ON، ومن المُقرر أنّ يُشارك في الحفل عدد كبير من النجوم، منهم يسرا، وإلهام شاهين، وليلى علوي، وهالة صدقي، وأمينة خليل، ومنة شلبي، وأروى جودة، ومحمد فراج، وبسنت شوقي، ومايان السيد، وأمير المصري، وآدم الشرقاوي، وآخرين.