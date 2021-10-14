تعرف على «ريدوان» وبلعياش المشاركان في «جو البنات» مع محمد رمضان

أعلن الفنان محمد رمضان، أن أغنية «جو البنات»، مع ريدوان، ونعمان بلعياش، ستكون أغنية افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك من خلال حسابه الرسمي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ويشارك محمد رمضان في الأغنية، الفنان العالمي من أصل مغربي «ريدوان»، بالإضافة إلى المغني والملحن نعمان بلعياشي، وفيما يلي أهم معلومات عنهما.

«ريدوان» ونعمان بلعياشي.. رحلة للعالمية

«ريدوان» هو منتج وموسيقي عالمي، اسمه الحقيقي نادر خياط، نال شهرة كبيرة من خلال تأليفه وإنتاجه للعديد من الأغنيات للنجوم العالميين، مثل: «جينيفر لوبيز، ومايكل جاكسون»، وغيرهم.

بدأ أولى انطلاقاته الفنية عندما غادر المغرب، عندما كان في الـ 19 من عمره، وتوجه إلى السويد، بسبب اعتقاده بأن الموسيقى الجيدة تنبع من هناك، وكان الدعم الأكبر في حياته هو عائلته.

وقال ريدوان، من خلال تصريحات سابقة له: «كان من الصعب علي مغادرة وطني المغرب، والتوجه إلى السويد، والولايات المتحدة، حيث كان هدفي وراء ذلك هو الوصول للعالمية»، مشيرًا إلى أن عائلته شجعته على ذلك.

كانت بداياته الأولى في السويد، حيث كان المغني الرئيسي لفرقة روك المحلية، ثم اتجه إلى تأليف وانتاج الأغاني، والذي ساعده في ذلك الكاتب والمنتج الفلسطيني رامي يعقوب، ومن هنا بدأ التعاون بينهما، ثم تعرف بعد ذلك على المنتج السويدي العالمي ماكس مارتن، ومن هنا بدأت أغنياته في تحقيق النجاح الباهر، والانتشار، مثل «آي ويش» لـ كارل هنري، و«بامبو»، في عام 2006، وغيرهم من الأغنيات.

أما نعمان بلعياشي مغني، وكاتب أغنيات، وملحن، ولد في أمستردام بهولندا، وتأثر بالموسيقى الكلاسيكية والراي، وبدأ مسيرته الفنية عن طريق أغنية «خلص الكلام».

«جو البنات» ليست الأغنية الأولى التي تجمع «ريدوان» وبلعياشي

ولم تكن أغنية «جو البنات»، هي التعاون الأول بين نعمان بلعياشي، وريدوان، ولكنهما تعاونا من قبل عن طريق أغنية مصورة، والتي تحمل اسم «شامبيون»، و طُرحت في شهر مايو الماضي، على موقع الفيديوهات «اليوتيوب».