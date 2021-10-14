أستاذ تاريخ بجامعة عين شمس: كتابات «ديورانت» أنصفت كل الحضارات

قال الدكتور أشرف مؤنس، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ومدير مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس، إن الجزء الأول من موسوعة «قصة الحضارة» للكاتب والمؤرخ الأمريكي ويل ديورانت تناول عوامل تكوين الحضارة، وفيها أبرز الجانب الاقتصادي والتطور الذي حدث بكل مجالات الزراعة والصناعة والسياسة، بالإضافة لنظم الحكم والتطور الذي حدث فيها.

«مؤنس»: استطاع أن يتوصل إلى أن الصراع بين الغرب والشرق سببه التعصب

وأضاف «مؤنس» خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على فضائية «CBC»، أنه قد بدأ الجزء الأول من الحضارة الشرقية، حيث كان يعتبر أن بداية المؤرخين الأوروبيين بالكتابة عن حضارة الغرب أحد أنواع التعصب، «كان مختلفا عن المؤرخين الغربيين، واستطاع أن يتوصل إلى أن ما يحدث من صراع بين الغرب والشرق في القرن العشرين سببه هذا التعصب».

وتابع أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، أن ديورانت تناول في الجزء الأول، الجانب الاجتماعي والزواج والعادات والتقاليد والفنون والآداب، مشيرًا إلى أنه كتب 5 أجزاء بمفردها ثم تدخلت زوجته وساعدته في بقية المجلدات.

وشدد، على أن كتابات «ديورانت» قد أنصفت الحضارات كلها، ولم يهاجمها، لكن ما يؤخذ عليه أن كان يتناول الحضارات البدائية ويتهمها بأنها همجية، حيث إن الحضارات تتسم بالتراكمية وبالتالي فإنها تبدأ بالأقل ثم تتطور حتى تصل إلى مرحلة حديثة.