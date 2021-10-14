«مكادي هايتس» تنظم مهرجانا عالميا للموسيقى في مايو 2022

قال تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لـ«مكادي هايتس»، إن وزيرة الثقافة طلبت من المهندس سميح ساويرس تنظيم مهرجان للموسيقى على غرار مهرجان الجونة، وهو ما قوبل بالموافقة، لكن «ساويرس» اختار منتجع «مكادي هايتس» لاستضافة هذا المهرجان الموسيقي بدلا من الجونة.

وأعلن «دويدار»، أن هذا المهرجان سينطلق في مايو المقبل من عام 2022، وسيكون أول مهرجان موسيقى عالمي يُنظم في مصر والشرق الأوسط.

«دويدار» يشكر العمالة التي أزالت آثار الحريق

ووجه «دويدار»، خلال حفل افتتاح المهرجان، المذاع على شاشة «on»، شكره إلى كل العمالة، التي عملت منذ أمس على إعادة القاعة الرئيسية للمهرجان إلى ما كانت عليه، بعدما تعرضت لحادث حريق كبير بالأمس.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«مكادي هايتس»، أن مهرجان الجونة السينمائي يضيف الكثير إلى صناعة السينما في مصر وليس هذا فقط بل في العالم أيضا.

وكان مهرجان الجونة السينمائي، قد تعرض لأكثر من أزمة خلال الأيام الماضية، إلا أنها لم تؤثر على استمرار المهرجان، أولها الخلاف بين الفنانة يسرا، وانتشال التميمي، مدير المهرجان، بعد تصريح الأخير عن عدم تكريمها في المهرجان، الأمر الذي ردت عليه الفنانة يسرا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، وقالت إن هذا التصريح غريب، ولم يكن له أي داع، إلا أن هذه الأزمة انتهت بعد ظهورهما معًا في المهرجان، والتصريحات الطيبة المتبادلة.