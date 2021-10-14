نجيب ساويرس تعليقا على حريق مهرجان الجونة: «ربنا مبيسبش الشر ينتصر»

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إنهم في أول سنة في مهرجان الجونة «كانوا مرعوبين»، ولكن بعد النجاح اكتسبوا ثقة كبيرة في أنفسهم، فأصبح هناك إقبالا شديدا على المهرجان، حتى وصل عدد الأفلام المشاركة به إلى 75 فيلما.

وأضاف «ساويرس»، في لقاء مع قناة ON على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021، أن أهم تحد في المهرجان كان الحريق، مضيفًا: «مكناش عاملين حسابنا على حريق قبل الافتتاح بـ24 ساعة، وده اختبار إلهي وخدت الشر وراحت، ومحدش اتصاب، وربنا ساعدنا وكأن لم يكن، لأن ربنا مبيسبش الشر ينتصر أبدًا».

وتابع رجل الأعمال: «وزيرة الصحة الدكتورة هالة وزايد بـ10 رجالة، وتعمل معنا كأننا عيلة واحدة، وهناك جيش من الأطباء والممرضات، وكله يلتزم بالإجراءات الاحترازية، والوزيرة ساعدتنا على التعايش مع أزمة كورونا في المهرجان، وأنا أحييها على ذلك».

ولفت إلى أنه بعد إقامة المهرجان في نسخته السابقة رغم أزمة كورونا، بدأت العديد من المهرجانات الأخرى في تنفيذ أجندتها، مطالبا كل المواطنين بتناول اللقاح، « كل ما يقال عنه كلام فارغ، ده إسرائيل خدت كلها التطعيم».

تفاصيل إقامة المهرجان

وأعلن القائمون على مهرجان الجونة، تكريم الفنان أحمد السقا، في حفل الافتتاح مساء اليوم الخميس، حيث يحصل على جائزة الإنجاز الإبداعي للنجم أحمد السقا، اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.

وتستمر فعاليات مهرجان الجونة في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة، بحضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنانة بشرى.