بشرى ونسرين طافش وأروى جودة أول الحضور لافتتاح مهرجان الجونة.. صور

بدأ منذ قليل حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، فى دورته الخامسة لعام 2021 من مدينة الجونة، وحرص الفنانون على بدء التوافد على الريد كاربت الخاصة بالمهرجان لالتقاط الصور قبل دخول حفل الافتتاح.

حضور مهرجان الجونة السينمائي

وكان أول الحضور على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي، الفنانة نسرين طافش، والإعلامية ناردين فرج، والمهندس نجيب ساويرس مؤسس المهرجان، ومروان يونس وشادى ألفونس وأروى جودة وبشرى.

وظهرت الفنانة نسرين طافش بفستان بسيط باللون الأزرق، كما اختارت الإعلامية ناردين فرج هي الأخرى، بفستان باللون الأسود بإطلالة بسيطة للغاية، أما المهندس نجيب ساويرس فظهر ببدلة باللون الرمادى مميزة للغاية.

إطلالة أروى جودة

أما عن إطلالة الفنانة أروى جودة، اختارت فستان باللون الفضي، وموجود به حزام على الكتف باللون الأسود، وعن بشرى، فاختارت أن تطل بإطلالة السندريلا، واختارت فستان قصير منفوش باللون الأصفر، يدخل معه اللون الفضي.

تفاصيل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

يذكر أن حفل افتتاح مهرجان الجونة فى دورته الخامسة لعام 2021، يشهد كثير من الفعاليات، من بينها تكريم النجم أحمد السقا، ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي.

وسيقدم أغنية افتتاح مهرجان الجونة الثنائي محمد رمضان، وريد وان، وسيجري تقديمها على طريقة الاستعراض.

وكان مهرجان الجونة، نشر القائمة الكاملة لضيوف مهرجان الجونة، وكان من بينهم ليلي علوى ويسرا ونسرين طافش والهام شاهين وهالة صدقي وشيرين رضا وهند صبرى ومن شلبي وناهد السباعى ويسرا اللوزى وعبير صبرى وعدد كبير من الفنانين .

كما سيتم تنظيم مؤتمر صحفي للاحتفال بتكريم الفنان أحمد السقا والحديث عن مشواره الفنى صباح غد الجمعة.