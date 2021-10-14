الإحصاء: عدد سكان مصر يصل إلى 102.5 مليون نسمة

سجلت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، وصول عدد سكان مصر في الداخل بجميع محافظات الجمهورية، إلى 102 مليون و503 آلاف و798 نسمة، بزيادة بلغت نحو 503 آلاف و798 ألف نسمة تقريبا خلال 100يوم، مقارنة بعدد السكان في 5 يوليو الماضي، والذي سجلت خلاله الساعة السكانية، عدد سكان مصر بالداخل إلى 102 مليون نسمة.

العاصمة في المركز الأول بـ 10.75 مليون نسمة

ورصدت الساعه السكانية، عدد سكان مصرفي جميع المحافظات، من خلال شبكة الربط الإلكتروني، المرتبطة بمكاتب الصحة في المحافظات، وسجلت الساعة عدد سكان العاصمة « محافظة القاهرة» بنحو 10 ملايين و75 ألفا و972 نسمة، لتظل العاصمة هي الأكثر في عدد السكان، متربعة على قمة قائمة أكثر المحافظات في عدد السكان، وتأتي محافظة الجيزة في المركز الثاني في عدد السكان، إذ بلغ عدد سكانها، 9 ملايين و294 ألفا و186 نسمة، وجاءت محافظة الشرقية في المركز الثالث، وبلغ عدد سكانها 7 ملايين و722 ألفا و688 نسمة.

وفي المركز الرابع جاء عدد سكان محافظة الدقهلية، وعدد سكانها 6 ملايين و917 الفا و220 نسمة، وجاءت محافظة البحيرة في المركز الخامس، وعدد سكانها 6 ملايين و709 آلاف و109 نسمات.

5.5 مليون نسمة عدد سكان الإسكندرية

كما رصدت الساعة السكانية، عدد سكان محافظة المنيا، التي حلت في المركز السادس، وبلغ عدد سكانها 6 ملايين و103 ألفا و22 نسمة، بينما جاءت محافظة القليوبية في المركز السابع، وعدد سكانها 6 ملايين و7 الآف و811نسمة، بينما جاءت محافظة سوهاج في المركز الثامن، وبلغ عدد سكانها 5 ملايين و524 ألفا و777 نسمة، بينما جاءت محافظة الإسكندرية في المركز التاسع، وبلغ عدد سكانها نحو 5 ملايين 458 ألفا و224 نسمة، بينما حلت محافظة الغربية في ذيل قائمة المحافظات العشر الأوائل في عدد السكان، وبلغ عدد سكانها 5 ملايين و331 ألفا و215 نسمة.