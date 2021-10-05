الإحصاء: 457 ألف نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال 3 أشهر

سجلت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، وصول عدد سكان مصر في الداخل بجميع محافظات الجمهورية، نحو 102 مليون و457 ألفا و311 نسمة، بزيادة بلغت نحو 457 ألفا و311 نسمة خلال 3 أشهر، مقارنة بيوم 5 يوليو الماضي حيث وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 102 مليون نسمة.

العاصمة في المركز الأول بـ 10.72 مليون نسمة

كما سجلت الساعة السكانية عدد سكان محافظة القاهرة، 10 ملايين و72 ألفا و841 نسمة، لتظل العاصمة هي الاكثر في عدد السكان، متربعة على قمة قائمة أكثر المحافظات في عدد السكان ، وتأتي محافظة الجيزة في المركز الثاني في عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها، 9 ملايين و290 ألفا و104 نسمة، وجاءت محافظة الشرقية في المركز الثالث وبلغ عدد سكانها 7 ملايين و719 و118 نسمة.

وفي المركز الرابع جاءات محافظة الدقهلية، وعدد سكانها 6 ملايين و915 آلاف و73 نسمة، وجاءت محافظة البحيرة في المركز الخامس، وعدد سكانها 6 ملايين و697 ألفا و496 نسمة.

الغربية تتذيل القائمة

كما رصدت الساعة السكانية، عدد سكان محافظة المنيا، التي حلت في المركز السادس، وبلغ عدد سكانها 6 ملايين و98 ألفا و951 نسمة، بينما جاءت محافظة القليوبية في المركز السابع، وعدد سكانها 6 ملايين و5 الآف و695 نسمة، بينما جاءت محافظة سوهاج في المركز الثامن، وبلغ عدد سكانها 5 ملايين و579 ألفا و37 نسمة، بينما جاءت محافظة الإسكندرية في المركز التاسع، وبلغ عدد سكانها نحو 5 ملايين 456 ألفا و969 نسمة، بينما حلت محافظة الغربية في ذيل قائمة المحافظات العشر الأوائل في عدد السكان، وبلغ عدد سكانها 5 ملايين و329 ألفا و481 نسمة.

وعلق الدكتور عمرو حسن، الرئيس الأسبق للمجلس القومي للسكان، على هذه الزيادة، قائلا: "إذا كان جيلنا قد ورث مشكلة الزيادة الكبيرة في عدد السكان من الأجيال السابقة، فعلينا نحن أن نحسم هذه المشكلة ونغلق هذا الملف نهائياً حتى لا نظلم الأجيال القادمة إذا ما تركنا لهم المشكلة مضاعفة".

وأوضح حسن، أن أهم أسباب الزيادة السكانية عدم انتظام خدمات تنظيم الأسرة في أماكن كثيرة بصعيد مصر، وحرمان 1250 وحدة صحية في 3183 منطقة من الأطباء، ومن الخدمات الطبية، ومن وسائل تنظيم الأسرة.

جدير بالذكر أن مصر تحتل المرتبة الأولى عربيا في عدد السكان، والمرتبة الثالثة أفريقيا بعد نيجيريا وإثيوبيا، ثم الترتيب الرابع عشر بين دول العالم وهو نفس الترتيب السابق.