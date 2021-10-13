موعد مهرجان الجونة 2021.. الفعاليات تستمر لمدة 9 أيام

يبحث قطاع كبير من جمهور السينما في مصر والوطن العربي، عن موعد مهرجان الجونة 2021، بعدما ترددت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، تُفيد بتأجيل موعد انعقاد الدورة الخامسة على خلفية الحريق الذي نشب في قاعة مركز المؤتمرات صباح اليوم الأربعاء.

مهرجان الجونة السينمائي.. ندوات وورش في الدورة الخامسة

ويأتي موعد مهرجان الجونة 2021، في موعده المحدد سلفا، حيث ينطلق اعتبارًا من الغد الخميس 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه، إذ تستمر الفعاليات لمدة 9 أيام، يشهد خلالها عرض 75 فيلمًا تقريبًا، من مختلف دول العالم، بجانب الندوات والورش وغيرها من الفعاليات.

وكان المهندس سميح ساويرس، نفى ما تردد على مدار الساعات الماضية، بشأن تأجيل موعد الدورة الخامسة، مؤكدًا أنّ موعد مهرجان الجونة 2021 في موعده الطبيعي، ولا أساس لتلك الأنباء أي أساس من الصحة.

مفاجآت حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021: محمد رمضان هيغني

ويشهد حفل الافتتاح، العديد من المفاجآت، لعل أبرزها تقديم الفنان محمد رمضان، أغنية حفل الافتتاح، لأول مرة، إذ يواصل البروفات حاليًا بمشاركة مخرج الأغنية حسام الحسيني، إذ سيُقدمها بمُشاركة مُطرب عربي.

فنانون في المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي

يذكر أنّ إدارة مهرجان الجونة السينمائي، برئاسة انتشال التميمي، عقدت مؤتمرًا صحفيًا قبل قليل، داخل مدينة الجونة، بشأن الكشف عن تفاصيل الدورة الخامسة، وذلك بحضور سميح ونجيب ساويرس، والفنانة بشرى مدير عمليات المهرجان، والمخرج أمير رمسيس، المدير الفني، بجانب الفنانة أروى جودة، ومنة شلبي، وإيناس الدغيدي وآخرين.

انتشال التميمي يصالح يسرا بـ«حضن» في الجونة السينمائي

وحرص انتشال التميمي، على مصالحة الفنانة يسرا، على هامش المؤتمر الصحفي، وذلك بعد سوء تفاهم، قد وقع الأيام الماضية، ما دفع يسرا لتوجيه رسالة عتاب إلى مدير مهرجان الجونة السينمائي، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ احتضنها أمام الحضور، مؤكدًا لها أنّ ما حدث كان بمثابة خطأ كبير منه وسوء تفاهم لا أكثر.