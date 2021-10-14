مهرجان الجونة ماكينة إعلامية لتنشيط السياحة: «ياريت نلاقي زيه كل شهر»

انطلق، منذ قليل، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021 في دورته الخامسة، بمشاركة عدد من نجوم الفن وصناع السينما في مصر والوطن العربي، والذي يتكرر كل عام، لعرض أفضل الأعمال السينمائية، وتكريم العديد من النجوم، وهو ما يجد اهتمامًا كبيرًا من محبي الفن والسينما.

ولعب استمرار مهرجان الجونة السينمائي للمرة الخامسة على التوالي دورًا كبيرًا في تنشيط السياحة ولفت الأنظار لمدينة الجونة الساحلية، والتي أصبحت محط أنظار السياح الأجانب والعرب.

مهرجان الجونة ودوره في تنشيط السياحة

ويوضح حسن نحلة، نقيب المرشدين السياحيين الأسبق، دور مهرجان الجونة السينمائي في تنشيط السياحة، قائلا إن مهرجانات السينما بشكل عام تلفت الأنظار للمدينة التي يقام عليها المهرجان، ويعتبر «الجونة السينمائي» ماكينة إعلامية قوية للفت أنظار نجوم السينما والعالم والحضور لمنطقة سياحية هامة في مصر والبحر الأحمر.

نحلة: «الجونة السينمائي» ساعد في در دخل للسياحة

وأضاف «نحلة» في حديثه مع «الوطن»، أن مهرجان الجونة السينمائي ساعد في زيادة نسبة الإشغال في الفنادق وحركة العمال داخل المدينة السياحية، وهو ما يدر دخلا كبيرًا للسياحة، لافتًا إلى أن اللقاءات التليفزيونية مع النجوم الحاضرين للمهرجان يضع الجونة في «برواز» جيد.

«ياريت كل شهر يكون في مهرجان فني زي الجونة في مدينة ساحلية أو سياحية»، هكذا عبر «نحلة» عن أهمية دور المهرجانات السينمائية في الترويج للسياحة، مستكملا: «عندنا في الأقصر وأسوان والقاهرة والإسكندرية»، وهو ما يأمل نقيب المرشدين السياحيين الأسبق، تكراره في العديد من المدن.

نقيب المرشدين السياحيين الأسبق: سياحة المهرجانات هامة

سياحة المهرجانات والمعارض والمؤتمرات واحدة من أهم أنواع السياحة في العالم، بحسب «نحلة»، لوجود العديد من نجوم العالم الأجانب والوطن العربي، وهو ما يعطي دفعة قوية ومتجددة للسياحة، مضيفًا أنه يجب أن تكثر المهرجانات الفنية سواء السينما أو المسرح أو الفلكلور والرقص أو الغناء، وغيرها من أنواع الفنون المختلفة، بجانب مهرجانات لإحياء التراث المصري الفرعوني والعربي والثقافة المتنوعة.