اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: نرصد حالات إصابة لعائلات بالكامل

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن لقاح كورونا لا يمنع الإصابة بنسبة 100%، موضحًا أن كورونا بمثابة دور برد، واللقاح يمنع الوفاة للحالات البسيطة بنسبة 95%، والحالات الشديدة بنسبة 90%، مضيفا: «نرصد حالات إصابة لعائلات بالكامل، والموجة الرابعة تستجيب لنفس بروتوكول العلاج الساري».

الوصول للحياة الطبيعية

وأضاف «حسني» خلال لقاء مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تتابع الأبحاث العلمية الجديدة، لإضافة الأدوية اللازمة لكورونا، مشيرًا إلى أن العالم وصل للحياة العادية بعد منح اللقاح لغالبية الشعب، موضحًا أن مرض كورونا يمر بمرحتلين: الأولى: النشاط الفيروسي قبل ظهور الأعراض بيومين، أما الثانية: والتي تكون بعدها بـ10 أيام يكون في مأمن.

الوقاية من خطر الوفاة

وأشار إلى أن الدراسات أجازت لقاح واحد فقط ضد فيروس كورونا للأطفال، مضيفا أن نسبة الوفيات بسبب الفيروس بين الأطفال تسجل صفر، كما أن مستشفيات العزل المصرية تعمل بكفاءة عالية، مضيفا: «لقاحات ضد كورونا هي عبارة عن فيروس ميت لا يسبب الإصابة بأي أمراض، الميت ميعورش، إزاي شيء ميت يصيبك».

وقال «حسني» إن مريض كورونا يمكنه تلقي اللقاح بعد مرور 3 أشهر على تعافيه، موضحًا أنه هناك فرق بين الأجسام المضادة والحماية التي يوفرها اللقاح، ويجب على المواطنين عدم الاعتماد على الأجسام المضادة بمفردها.