روسيا ترحب بمشاركة مصر في معرض موسكو الدولي للكتاب

شاركت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج، في معرض موسكو الدولي للكتاب في دورته الـ34، الذي أقيم بمركز إكسبو سنتر للمعارض في موسكو، بمشاركة أكثر من مائتي دار نشر، وتضمن الوفد المصري، كل من محمد الفقي رئيس الإدارة المركزية للتسويق، ومروان حماد مدير المشروعات الثقافية، بحضور الملحق الثقافي المصرى بموسكو الدكتور محمد السرجاني.

احتفالات مصر وروسيا بعام التعاون الإنساني

وجاء ذلك في إطار احتفالات مصر وروسيا بعام التعاون الإنساني، الذى جاء بمبادرة من الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين، وانطلق من القاهرة من دار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وأولجا ياريلوفا نائب وزير ثقافة روسيا.

أبرز الإصدارات المصرية المشاركة في معرض موسكو

جاءت مشاركة الهيئة العامة للكتاب، من خلال الجناح المصري، الذي تضمن عددا من الكتب المترجمة إلى اللغة الروسية، مثل كتاب ملكات مصر للدكتور ممدوح الدماطي وسوق الله لطارق الطيب، كما تضمنت المشاركة، تراجم إلى الإنجليزية والإيطالية، بجانب عدد كبير من العناوين التي تحظى باهتمام الجمهور من دارسي اللغة العربية فى روسيا الذين حرصوا على زيارة الجناح.

ورحب سيرجي كاكين، رئيس الهيئة المنظمة للمعرض، بالمشاركة المصرية، وتنوع الكتب المعروضة ودعا إلى المزيد من التعاون في الدورات القادمة.

وأوضح شريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية، في تصريحات له، أن تبادل المشاركة المصرية والروسية فى معرضي كتاب القاهرة وموسكو، منتظمة فى السنوات الأخيرة، خاصة منذ توقيع الجانبين المصرى والروسى لبروتوكول تعاون بمبادرة من الجمعية المصرية لخريجى الجمعيات الروسية والسوفيتية بتوفير أماكن العرض لكلا الطرفين مجانا، كما نأمل في السنوات المقبلة، زيادة المشاركة من الجانبين بحضور وفود من المبدعين والكُتاب وتفعيل مبادرة ترجمة 50 كتاب من الروسية للعربية ومن العربية للروسية.