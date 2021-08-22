زيادة إقبال السائحين الروس على المنتجعات السياحية المصرية

شهدت المنتجعات والفنادق السياحية بالمدن المصرية وخاصة شرم الشيخ والغردقة إقبال كبير من السائحين الروس تزامنا مع بدء حركة رحلات الطيران السياحية إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة، حيث استقبلت الفنادق الآلاف من السائحين الروس على متن عدد من رحلات الطيران السياحية.

عدد السائحين الروس تصاعف عشرة أضعاف

وأشار عصام علي، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى زيادة طلب السائح الروسي على منتجعات شرم الشيخ والغردقة، وذلك عقب افتتاح الرحلات المباشرة إلى المنتجعات المصرية في الغردقة وشرم الشيخ، وذلك 10 أضعاف خلال شهر أغسطس الجاري، واتضح أنه أعلى بخمسة أضعاف مما كان عليه في أغسطس 2019 وذلك طبقا لإحصائيات موقع Level.Travel للسياحة والسفر والجولات السياحية.

مصر تحتل المرتبة الرابعة للسفر في أغسطس

وأضاف الخبير السياحي، تحتل مصر الآن المرتبة الرابعة على مستوى هيكل مبيعات السفر في أغسطس، حيث شكلت 5% من حجم المبيعات بمتوسط أسعار الرحلات 135 ألف روبل. في الوقت نفسه، في عام 2019، لم تصل حصة مصر في أغسطس إلى 1%، وتم تحفيز النمو السريع في شعبية الجولات السياحية إلى مصر من خلال ظهور أول حزمة جولات برحلات مباشرة من الخطوط الروسية ومصر للطيران إلى الغردقة وشرم الشيخ.

انخفاض في أسعار الرحلات السياحية

وقال الخبير السياحي في حديثه لـ«الوطن»، إنه على الرغم من حقيقة أن السوق بأكمله توقع انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الرحلات إلى مصر بسبب انخفاض التحويلات باهظة الثمن من القاهرة إلى الغردقة وشرم الشيخ مباشرة في الواقع، انخفض متوسط ​​سعر الرحلة في أغسطس بشكل طفيف - بمقدار 8% فقط.

وأوضح أن 58% من السياح الروس اختاروا منتجعات شرم الشيخ، وفي المرتبة الثانية تأتي الغردقة بنسبة 28% وكانت الوجهة الأغلى في بلد الأهرامات هي منتجع خليج سوما باي، وكان متوسط ​​الرحلة 152.270 روبل. مقارنة بمتوسط الأسعار في الغردقة 116.737 روبل وفي شرم الشيخ 144880 روبل.

ونوه أن معظم السائحين في مصر يختارون فنادق 5 نجوم بنسبة 72% و4 نجوم بنسبة 24% بينما اختار 98% من السائحين رحلة بالوجبات شاملة - ويقتصر 2% أخرى على نصف إقامة. في الوقت نفسه، الحد الأدنى لتكلفة الإقامة في فندق 5 نجوم لمدة 7 أيام في مصر في أغسطس يبدأ من 79 ألف روبل، والتي تشمل رحلة ذهابًا وإيابًا وإقامة ونقل وتأمين ووجبات نصف إقامة.