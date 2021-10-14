حسام حسني: نصل إلى "صفر قوائم انتظار" لتلقي لقاحات كورونا قريبا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن دورة حياة الفيروس المعروفة، الطبيعي فيها أنه عندما ينتقل من شخص لآخر يبدأ في الضعف، لكن للأسف مع فيروس كورونا انتقاله من شخص لآخر يؤدي لتحوره، مضيفا أن تحوره هذا لم يؤدِّ لزيادة شراسته، ولكن لسرعة انتشاره.

بيئة الفيروس الإنتاجية

وأضاف «حسني»، خلال لقاء مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد،: «أنا لو مريض كورونا وكحيت، طلعت 100 فيروس، لو جيت بعد 8 ساعات أو 12 ساعة هتلاقيهم صفر فيروس، لأن الفيروس ليس لديه ماكينة إنتاج، ولكن ماكينة إنتاجه تعتمد على طاقة الجسم، وبالتالي لا يتكاثر إلا داخل جسمنا، ولو عاوزين نمنع الوباء نمنع الانتشار، وذلك بالإجراءات الاحترازية واللقاحات».

قوائم انتظار تلقي لقاحات كورونا

وأوضح أن تلقي لقاحات كورونا لن تقتصر على الـ1100 مركز، ولكن المستشفيات أيضا في الخطوة المقبلة، متابعا: «قريبًا جدًا سنصل لصفر قوائم انتظار لتلقي لقاحات كورونا، فاللي عاوز يروح المستشفى أو المركز اللي جنبه هيلاقي لقاحات، ماظنش فيه دولة في المنطقة فيها هذه الرفاهية».

تحديث بروتوكول علاج كورونا

وأشار رئيس اللجنة العلمية إلى أن لقاحات فيروس كورونا لا علاقة لها بالصحة الإنجابية، ولا تؤثر -على الإطلاق- على الرجال والنساء، مضيفًا أن مستشفيات العزل جميعها تعمل بكفاءة عالية، موجهًا التحية لكل العاملين بالقطاع الطبي، لمواجهة الوباء والأطباء، مشيرًا إلى أن الشباب ساهموا فى تحديد أدوية كورونا، وقريبًا يجرى تحديث بروتوكول علاج كورونا.

وقال الدكتور حسام حسني إن الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا تعطي 33% فقط وقاية، موضحًا أن المسحة الإيجابية لا تعني العدوى، وأعراض ما بعد تناول اللقاح لا تحتاج إلى العزل، وتكون أعراضا طبيعية مع اختلاف الأجسام والمناعة، وحتى الآن لا يوجد علاج واحد للفيروس.