ريهام عبد الغفور: ترميم آثار حريق مهرجان الجونة يؤكد قوة المنظمين

قالت الفنانة ريهام عبد الغفور، إن مهرجان الجونة السينمائي يتطور كل عام، مشيرة إلى أن كل ما حدث في ترميم آثار الحريق يدل على قوة المنظمين، وأنهم يعرفون جيدًا ما يعملون.

وأضافت عبد الغفور، في لقاء مع قناة ON على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021 في نسخته الخامسة، أنها تقوم ببطولة فيلم سينمائي سيعرض في السينمات قريبًا، اسمه «ليلة العيد»، مع الفنانة يسرا، والمخرج سامح عبد العزيز، وأيضًا مسلسل «الغرفة 7»، ببطولة محمد فراج، وتعمل أيضًا في عمل آخر بطولة الفنان إياد نصار، وتأليف مريم نعوم، وهما مسلسلات قصيرة مدتها 10 حلقات كل مسلسل.

وأشارت إلى أن المسلسلين سيعرضان خارج السباق الرمضاني، لافتة إلى أن كثرة عرض المسلسلات في رمضان قد يؤدي لعدم مشاهدة بعض الأعمال بشكل جيد، ولكن الجمهور يعود لمشاهدتها مرة أخرى.

انطلاق مهرجان الجونة

كان مهرجان الجونة السينمائي، تعرض لأكثر من أزمة خلال الأيام الماضية إلا أنها لم تؤثر على استمرار المهرجان، أولها الخلاف بين الفنانة يسرا، وانتشال التميمي، مدير المهرجان، بعد تصريح الأخير عن عدم تكريمها في المهرجان، الأمر الذي ردت عليه الفنانة يسرا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، وقالت إن هذا التصريح غريب، ولم يكن له أي داع، إلا أن هذه الأزمة انتهت بعد ظهورهما معًا في المهرجان، والتصريحات الطيبة المتبادلة.

الأزمة الثانية هي حريق اندلع في قاعة المؤتمرات، وجرى الاستعانة بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وبالفعل جرى السيطرة على الحريق، وانتهاء هذه الأزمة، بعد أن استطاع العمال إعادة القاعة إلى وضعها الطبيعي في أقل من 24 ساعة، وأعلن المهندس نجيب ساويرس، انتهاء الأزمة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث نشر صورة للقاعة، وعلق عليها قائلا: «هي فين الحريقة دي!»

وانطلق فعاليات حفل افتتاح النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، المقام في مدينة الجونة السياحية، مساء اليوم الخميس، بمشاركة عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنان أحمد السقا الذي سيُكرم في حفل الافتتاح.