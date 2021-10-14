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إطلالة نجلاء بدر «الجريئة» في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي «صور»

كتب:

بسمة شطا
09:25 م | الخميس 14 أكتوبر 2021
نجلاء بدر

نجلاء بدر

خطفت إطلالة الفنانة نجلاء بدر، الأنظار من كثير من الفنانين الذين ظهروا على "ريد كاربت" مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الخامسة عام 2021.

نجلاء بدر الأجرأ في مهرجان الجونة السينمائي 

ظهرت الفنانة نجلاء بدر بإطلالة جريئة خلال ظهورها على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي، بارتداء فستان باللون الأسود ولكن أظهر جزءًا كبيرا من جسدها.

ولفتت نجلاء بدر أنظار كل المتواجدين على الريد كاربت من جرأة الإطلالة التي ظهرت بها، خاصة شكل الفستان.

 

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