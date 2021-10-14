شيرين رضا بعد أزمة انتشال التميمي: «هكرم يسرا» في مهرجان الجونة

وصلت الفنانة شيرين رضا منذ قليل، على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي، للمشاركة فى حفل افتتاح الدورة الخامسة من المهرجان لعام 2021، وفور وصولها أجرت لقاء مع مذيعة قناة ON E.

شيرين رضا تختار فنانة لتكريمها في مهرجان الجونة السينمائي

وخلال اللقاء وجهت المذيعة سؤال للفنانة شيرين رضا، عمن ستختار لتكريمه فى مهرجان الجونة، فقالت فورا «هكرم يسرا هي الوحيدة اللى هختار أكرمها».

وجاء هذا التصريح، بعد الأزمة التى حدثت مؤخرا بين انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة، والفنانة يسرا، حيث إنها كانت أعربت عن غضبها من تصريحات قالها الأخير، عن عدم تكريمها بسبب تواجدها فى اللجنة الاستشارية العليا.

أزمة يسرا وانتشال التميمي

وهذا التصريح أزعج يسرا بشكل كبير ما جعلها تكتب منشورا عبر صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك، هاجمت فيه انتشال التميمي وعبرت عن غضبها من هذا التصريح، وقيامه بالزج باسمها فى مثل هذه الأمور.

ولكن تمكن المهندس نجيب ساويرس مساء أمس، خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة، من إنهاء هذا الخلاف، ووضح وجهة نظر انتشال التميمي، وطلب منه الاعتذار للفنانة يسرا، وبالفعل وضح التميمي وجهة نظره واحتضن يسرا واعتذر لها.