منة شلبي: التحكيم في مهرجان الجونة.. «تجربة بتعملني»

قالت الفنانة منة شلبي، عضو لجنة التحكيم الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي، إن معيارها في اختيار أفضل «فيلم روائي طويل» مشارك في المهرجان يأتي من خلال سياق وتكوين الفيلم وليس الممثلين المشاركين فيه، «ممكن جدا يكون تمثيل عظيم في فيلم وفيه مشاكل تانية، وبالنسبة ليا دي تجربة بتعملني».

منة شلبي: أعمل حاليا على فيلم «الجريمة»

وأضافت «شلبي»، في لقاء مع قناة ON على هامش الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي 2021، أن فيلم «الجريمة» التي تعمل عليه حاليا يشاركها فيه الفنان أحمد عز وماجد الكدواني ورياض الخولي، وإخراج شريف عرفة، «دي تاني تجربة لي مع أستاذ شريف، والشغل معاه شرف لأنه مخرج كبير ومؤسسه وراجل تاريخه بيتكلم عنه».

وأوضحت أن مسلسلها «ليه لأ» كان في جزئه الأول من بطولة الفنانة أمينة خليل، ولكن في الجزء الثاني كان بطولتها هي وسيستكمل بعدها بطل آخر المسلسل، «أنك تحكي الحدوتة على كام حلقة ده مش قرار البطل ولكنه قرار المخرج».

تفاصيل إقامة المهرجان

وأعلن القائمون على مهرجان الجونة، تكريم الفنان أحمد السقا، في حفل الافتتاح مساء اليوم الخميس، حيث يحصل على جائزة الإنجاز الإبداعي للنجم أحمد السقا، اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.

وتستمر فعاليات مهرجان الجونة في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة، بحضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنانة بشرى.