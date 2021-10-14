إطلالة رانيا يوسف تخطف الأنظار في مهرجان الجونة «صور»

منذ اللحظات الأولى لبدء الريد كاربت الخاصة بافتتاح مهرجان الجونة السينمائي لعام 2021، والجميع ينتظر إطلالة الفنانة رانيا يوسف التي تخطف الأنظار دائما في كل دورة من دورات المهرجان السابقة.

إطلالة رانيا يوسف في مهرجان الجونة السينمائي 2021

وتمكنت الفنانة رانيا يوسف من خطف الأنظار وإثارة الجدل بمجرد ظهورها على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي 2021، حيث أطلت بفستان باللون الأزرق بفتحة مكشوفة من على القدم واختارت استايل الكب المفتوح من الكتف.

واعتادت الفنانة رانيا يوسف على خطف الأنظار بإطلالتها دائما فى ريد كاربت المهرجانات، خاصة مهرجان الجونة.

انطلاق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

يذكر أنه انطلقت منذ قليل حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الخامسة لعام 2021 بحضور عدد كبير من الفنانين ومن بينهم أحمد السقا ويسرا وبشرى وليلة علوى وشيرين رضا ونسرين طافش ونجلاء بدر ورانيا يوسف وعدد آخر من الفنانين.

وسيتم تكريم النجم أحمد السقا في حفل الافتتاح ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي عن مجمل أعماله، وذلك بعدما تسلم صديقه النجم محمد هنيدي نفس الجائزة العام الماضي في مهرجان الجونة في دورته الرابعة.