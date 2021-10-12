تفاصيل 11 سجادة حمراء في فعاليات «الجونة».. رانيا يوسف أبرز الحاضرين

ساعات قليلة وتنطلق فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الذي من المقرر أن يبدأ 14 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 22 من الشهر ذاته.

9 أيام في المهرجان تشهد 11 ريد كاربت

المهرجان يتضمن 11 سجادة حمراء يمر عليها نجوم الفن المصري والعربي خلال أيامه التسع؛ منها فعاليات خاصة بأفلام عربية وأخرى لحفل موسيقي، بالإضافة إلى حفلي الافتتاح والختام.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل السجاجيد الحمراء «الريد كاربت» بمهرجان الجونة السينمائي:

14 أكتوبر .. حفل الافتتاح

15 أكتوبر.. فيلم علي صوتك

16 أكتوبر.. فيلم كباتن الزعتري

17 أكتوبر.. فيلم ريش

18 أكتوبر.. حفل السينما في الموسيقى - فيلم قمر 14

19 أكتوبر.. فيلم أميرة وفيلم العودة

20 أكتوبر.. فيلم كوستا برافا وفيلم البحر أمامكم

22 أكتوبر.. حفل الختام

حفلي الختام والافتتاح يحضرهما كبار النجوم

من المقرر أن يطل على تلك السجاجيد الحمراء عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي، وأبرزهم رانيا يوسف ويسرا، وليلي علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، منى زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، أمير المصري، داليا البحيري.

كما تشهد الريد كاربت إطلالات مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الأتربي، يسرا اللوزي، هدى المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد، وآخرين.