مي سليم: الأفلام المصرية تطورت كثيرا.. وأعمال المخرجين الجدد «مبهرة»

قالت الفنانة مي سليم، إنها تستمتع كثيرًا بالمشاركة في مهرجان الجونة، ومشاطرة زملائها كل الفعاليات، وإن لديها حماس وطاقة إيجابية، معربة عن شكرها لإدارة المهرجان على تنظيمه.

وأضافت «سليم»، في لقاء مع قناة ON على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021 في نسخته الخامسة، أن الأفلام المصرية في الفترة الأخيرة شهدت تطورًا كبيرًا، وهناك انبهار بعمل المخرجين الجدد، والجميع يشعر بأن الأعمال مختلفة عما كانت من قبل، وهناك أفلام جيدة قادمة.

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الجونة

وأعلن القائمون على مهرجان الجونة، تكريم الفنان أحمد السقا، في حفل الافتتاح مساء اليوم الخميس، حيث يحصل على جائزة الإنجاز الإبداعي، اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.

وتستمر فعاليات مهرجان الجونة في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة، بحضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنانة بشرى.

ورغم اندلاع حريق في إحدى قاعات المهرجان خلال الساعات الماضية، والذي تسبب في خسائر كبيرة بمهرجان الجونة السينمائي، تمثلت في دمار جزء كبير من القاعة الرئيسية، إلا أن فعاليات المهرجان انطلقت في موعدها المحدد، بعد نجاح العمال في إعادة القاعة إلى وضعها الطبيعي كما كانت قبل الحريق.