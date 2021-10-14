حضور يسرا فى مهرجان الجونة السينمائي بعد أزمتها الأخيرة.. صور

على الرغم من أزمتها الأخيرة، إلا أنه كان هناك حضور ليسرا فى مهرجان الجونة السينمائي، إذ أنها وصلت منذ قليل، إلى الريد كاربت الخاصة بالمهرجان فى دورته الخامسة لعام 2021.

حضور يسرا في مهرجان الجونة السينمائي

كان حضور يسرا في مهرجان الجونة السينمائي، بفستان شيفون باللون الأزرق السماوي، وكانت إطلالتها بسيطة للغاية، وتمكنت من خلالها أن تلفت الأنظار، كما اعتمدت في تسريحة شعرها، على أن يكون بسيط مع مكياج بسيط.

ويعد هذا هو الظهور الأول للفنانة يسرا في مهرجان الجونة السينمائي، بعد الأزمة الأخيرة التى حدثت بينها وبين المهرجان، بسبب مدير المهرجان انتشال التميمي.

أزمة يسرا وانتشال التميمي بسبب مهرجان الجونة 2021

وكانت بدأت الأزمة، حينما صرح انتشال التميمي تصريح لأحد المواقع الصحفية، عن سبب عدم تكريم يسرا فى مهرجان الجونة، وحينها قال إن يسرا عضو في اللجنة الاستشارية للمهرجان، ولذلك لا يتم تكريمها.

وهذا التصريح أغضب يسرا للغاية وجعلها تخرج عن شعورها وتكتب منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيسبوك تهاجم فيه انتشال التميمي وتعبر عن غضبها الشديد من أن يزج اسمها بهذا الشكل وأنه لا يصح أن يتحدث عن فنان لا يتم تكريمه من قبل المهرجان.

ولكن المهندس نجيب ساويرس مؤسس المهرجان، نجح مساء أمس الأربعاء، من خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة لعام 2021، في أن يحل الأزمة بين الثنائي يسرا وانتشال التميمي.

وبالفعل جعل انتشال التميمي يعتذر ليسرا أمام الحضور ونجح فى ذلك واحتضن التميمي يسرا.