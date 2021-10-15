أخبار البحيرة اليوم... إصابة 9 أشخاص وإحالة 40 عاملا للتحقيق

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، الخميس، بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة، حملة تفتيشية مكثفة على المصالح الحكومية بقرية طيبة، أسفرت عن إحالة 40 من العاملين للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية

هذا وقد شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، أسفرت عن إزالة 58 حالة تعدي بنطاق 8 مراكز بإجمالي مساحة بلغت 5360 م2.

إصابة 7 أشخاص بجروح

كما أصيب 7 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون، وتبين إصابة كل من «مصطفى حماده محمد على 15 سنة، ابراهيم عبدالفضيل عمارة 73 سنة، حمادة محمد أبو زيد 39 سنة، عبدالعزيز عبدالله محمد الصباغ، 46 سنة، فتحى عبدالخالق فرج 39 سنة، نادى محمد شاهين 62 سنة، هانى عبدالله عبدالحميد 44 سنة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة شخصين في حادث

كما أصيب شخصان آخران بجروح خطيرة إثر انقلاب سيارة ملاكي بمركز الرحمانية بالبحيرة قبل قليل، وتبين إصابة كل من محمد خليل حمادة حامد 30سنة، مصاب بجرح بالعين اليسرى، عمرو مصطفى عباس 50 سنة.

حملات مكثفة على المقاهي

وتم تنفيذ عدة حملات للمرور على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركه المرورية، نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع 209 حالة وتحرير 5 محاضر بكفر الدوار، ورفع 38 حالة إشغال، وتحرير 6 غرامات لعدم ارتداء كمامة.

تطوير الطرق

وأشار فايز الجندي، مدير مديرية الطرق بالبحيرة، أنه خلال سبتمبر الماضى، تم توسعه ورصف 10 طرق بنطاق مدن ومراكز المحافظة بتكلفه 86 مليونا و380 ألف جنيه، وذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، في تطوير طرق المحافظة.

وصرحت إيمان مكاوي مدير دار أوبرا دمنهور، أن نادى سينما أوبرا دمنهور سيعرض الفيلم الروائي من أفلام الشباب من إنتاج 2020، بعنوان «التجربة»، في الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء 19 أكتوبر، وذلك في إطار التعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر والمركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز.

تنفيذ مبادرة حياة كريمة

وتابع المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بالبحيرة ومنها أعمال «إنشاء مدرسة (بركات، برجل) بكوم القناطر، تشطيب مدرسة روضة خيرى وترميم الوحدة الصحية ببلقطر الغربية والمجمع الخدمى ببلقطر وتشغيل مركز شباب ديرامس، المجمع الخدمى بقرية جواد حسنى بمركز أبو حمص».