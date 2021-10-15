البنوك تقدم خدمات مجانية للعملاء بداية من الأحد.. منها فتح حساب مجاني

أعلنت البنوك العاملة في السوق المصري، أنه بداية من يوم الأحد المقبل، سيكون متاحا للأفراد فتح حسابات مجانية ودون حد أدنى بمناسبة احتفالية الادخار من 15 إلى 31 أكتوبر، وبمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي.

توجيهات البنك المركزي

وكان البنك المركزي، قد أكد في وقت سابق، توجيهاته للبنوك بتنفيذ مجموعة من الأنشطة الخاصة بالأفراد، بمناسبة الشمول المالي، من بينها فتح حسابات للعملاء الجدد دون مصاريف وحد أدنى، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا أو البطاقات المدينة للعملاء وتشجيعهم على تفعيلها واستخدامها في معاملات الشراء.

تقديم خدمات مجانية للعملاء

وتتنافس البنوك المصرية في تقديم خدمات للعملاء في هذه المناسبات ضمن حملة الشمول المالي، ومنها «الإعفاء من مصاريف فتح الحساب، الإعفاء من الحد الأدنى للمبلغ المطلوب لفتح الحساب، الإعفاء من مصاريف بطاقة الخصم المباشر».

مبادرة الشمول المالي

وتشارك عدد من البنوك العاملة في السوق المصرية في مبادرة الشمول المالى، التي جرى طرحها من قبل البنك المركزي المصري، والتي تستهدف التحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وذلك تماشيًا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه.

أهمية الشمول المالي

وعلى الرغم من أن الشمول المالى يبدأ بفتح حساب مصرفي، إلا أنه يؤثر إيجاباً على الاقتصاد الكلى من خلال تعزيز الادخار المحلي، وزيادة فاعلية السياسات الاقتصادية، كما يعزز الشمول المالى من كفاءة الرقابة على المعاملات المالية وتقييد المعاملات غير المشروعة، وذلك إلى جانب دمج القطاع غير الرسمى فى اقتصاد الدولة، وتعزيز الاستقرار المالى، وغيرها من العوامل التى تؤثر على النمو الاقتصادى للدولة.