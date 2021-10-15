يسرا بعد استدعائها على مسرح الجونة: مش عارفة ليه إحنا طالعين!

وجهت الفنانة يسرا التحية والتهنئة إلى الفنان أحمد السقا الذي نال التكريم في مهرجان الجونة، وذلك بعد الأزمة التي حدثت خلال الفترة الماضية حول مسألة تكريم يسرا في المهرجان.

وفي نهاية الحفل، دعت مقدمة الحفل الفنانة يسرا ورجل الأعمال سميح ساويرس، للصعود على خشبة المسرح لإعلان بدء المهرجان، فقالت يسرا ساخرة: «مش عارفة ليه إحنا طالعين!! فرصة يا أحمد السقا، تريليون مبروك عليك التكريم»، ليعلق «ساويرس» قائلا: «أنا برضو مش عارف طالعين ليه تاني.. بس والله برافو عليك يا سقا».

من جانبه، وقف الفنان أحمد السقا وعبر عن احترامه وتقديره لهما.

تكريم أحمد السقا

وأعلن القائمون على مهرجان الجونة، تكريم الفنان أحمد السقا، في حفل الافتتاح مساء اليوم الخميس، حيث يحصل على جائزة الإنجاز الإبداعي للنجم أحمد السقا، اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.

وتستمر فعاليات مهرجان الجونة في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة، بحضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنانة بشرى.

كان مهرجان الجونة السينمائي، تعرض لأكثر من أزمة خلال الأيام الماضية إلا أنها لم تؤثر على استمرار المهرجان، أولها الخلاف بين الفنانة يسرا، وانتشال التميمي، مدير المهرجان، بعد تصريح الأخير عن عدم تكريمها في المهرجان، الأمر الذي ردت عليه الفنانة يسرا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، وقالت إن هذا التصريح غريب، ولم يكن له أي داع، إلا أن هذه الأزمة انتهت بعد ظهورهما معًا في المهرجان، والتصريحات الطيبة المتبادلة.