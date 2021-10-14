محافظ البحر الأحمر: مهرجان الجونة السينمائي يفتقد أنسي ساويرس

قال اللواء عمرو حنفي، محاتفظ البحر الأحمر، إن مهرجان الجونة السينمائي بنسخته الخامسة لهذا العام 2021، يفتقد للمهندس أنسي ساويرس، موجها الترحيب لكل الحاضرين: «مهرجان الجونة السينمائي الدولي بات له مكانة كبرى على أجندة مهرجانات السينما العالمية على اتساع العالم، وفي دورته الحالية دليل واضح على ما يحظى به المهرجان عالميا».

حنفي: مصر تمكنت من عبور الأزمة بكفاءة واضحة

وأضاف «حنفي»، خلال كلمته بافتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي 2021 على قناة ON، أنه بالرغم من وجود جائحة كورونا واهتزاز العديد من الاقتصاديات، إلا أن مصر قد تمكنت من عبور الأزمة بكفاءة واضحة، وحضور هذا العدد للمهرجان هو خير دليل على ما قامت به الحكومة المصرية في هذا المجال، ومدى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تكثيف الجهود بمختلف الأصعدة لتجاوز أية تداعيات لجائحة كورونا التي قد تعوق المشروع التنموي لبناء الجمهورية الجديدة.

حنفي: الفنون من أفضل ما تركته الحضارات القديمة

وأوضح أن الفن من أهم ما يتركه الإنسان على وجه الأرض، فمن أفكار الفنانين ظهرت الابتكارات التي سهلت الحياة، ومن خلال الفنون تقاس حضارات الشعوب، ومن أفضل ما تركته الحضارات القديمة هي الفنون التي جسدها النحت والتصوير والرسوم والغناء، كما يساهم الفن في تطوير سلوكيات البشر ومنحهم الثقة سواء من خلال الموسيقي أو الغناء أو التمثيل، والفن بشموله هو تعبير إنساني يساهم بقدر كبير في التعبير الاجتماعي وداعما للأخلاق.

وأشار إلى أن الفنانين هنا يشكلون صفوة اجتماعية تحظى بإعجاب المجتمع، وبالتالي يتحملون مسؤولية الرقي الحضاري وحماية القيم المجتمعية على اختلافها وتثقيف المواطنين، وللسينما على مر التاريخ دور هام في نشر قيم التسامح والتماسك الاجتماعي ومحاربة التطرف والغلو والانغلاق، والقضاء على القوى الظلامية.

وتابع: «مصر لا تزال من الدول التي تحرص على دعم الفن بقطاعاته المختلفة، وهو ما يتضح من خلال توجيه القيادة السياسية للحكومة باتخاذ الإجراءات الازمة لشمول الفنانين بالرعاية الاجتماعية وذلك من خلال دعم منظومة رعاية وحماية الفنانين وتحسين المعاشات التقاعدية لأعضاء النقابات الفنية التي تضم كافة الفئات الإبداعية والفنية، وتوفير المصادر المالية التي تحقق وتكفل لهم رعاية اجتماعية وصحية لائقة تقديرا لما قدموه من إبداع اسعد الجميع».

تفاصيل إقامة المهرجان

وأعلن القائمون على مهرجان الجونة، تكريم الفنان أحمد السقا، في حفل الافتتاح مساء اليوم الخميس، حيث يحصل على جائزة الإنجاز الإبداعي للنجم أحمد السقا، اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.

وتستمر فعاليات مهرجان الجونة في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة، بحضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنانة بشرى.