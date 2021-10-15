سمير غانم ودلال عبدالعزيز سبب دموع نجوم مهرجان الجونة

احتفى مهرجان الجونة السينمائي بدورته الـ 5، بالفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، من خلال فيديو قصير جمع بين أفضل أعمالهما، كما احتفل المهرجان بعدد آخر من النجوم الذين رحلوا عن عالمنا خلال الشهور الماضية.

الاحتفال بـ سمير غانم ودلال عبدالعزيز

ودخل عدد كبير من نجوم الفن في نوبات بكاء شديدة بعد مشاهدة الفيديو الخاص بالزوجين الراحلين، ومنهم الفنانة لبلبة التي دخلت في نوبة بكاء شديدة، التي صعدت على المسرح لتقدم فيديو سمير غانم، وتعرضت الفنانة لبلبة لموقف محرج بعد سقوطها على المسرح عقب انتهائها من كلمتها عن الفنان الراحل سمير غانم.

وحاولت مقدمة الحفل ناردين فرج، مساعدة لبلبة على النهوض، ولكن الأخيرة بدت متألمة من ارتطام جسدها بالأرض.

ولم تتمالك لبلبة دموعها عند حديثها عن سمير غانم، حيث أكدت أنها مشتاقة إليه بشدة، لأنه كان شخص استثنائي.

الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي

وشهدت الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، حضور عددا كبيرا من الفنانين، منهم يسرا، وبشرى، ونيللي كريم، وجومانا مراد، ومايا دياب، ونجلاء بدر، ورانيا يوسف، وأحمد السقا، وآخرون.

معلومات عن مهرجان الجونة السينمائي

وتستمر فعاليات مهرجان الجونة في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021، في مدينة الجونة، بحضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنانة بشرى.

ورغم اندلاع حريق في إحدى قاعات المهرجان خلال الساعات الماضية، والذي تسبب في خسائر كبيرة بمهرجان الجونة السينمائي، تمثلت في دمار جزء كبير من القاعة الرئيسية، إلا أن فعاليات المهرجان انطلقت في موعدها المحدد، بعد نجاح العمال في إعادة القاعة إلى وضعها الطبيعي كما كانت قبل الحريق.