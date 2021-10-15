مواصفات وأسعار لادا جرانتا 2022.. مشتركة في مبادرة الإحلال
تبدأ من 163 ألف جنيه للمانيوال
كتب:
أمير مسعد
09:03 ص | الجمعة 15 أكتوبر 2021
لادا جرانتا
حاذت لادا جرانتا الجديدة 2022، على انتشار واسع منذ بداية مبادرة الإحلال والتجديد بعد اشتراكها في المبادرة الرئاسية بنسخة الغاز الطبيعي.
وتعتبر لادا جرانتا 2022 الجديدة، التي تصنع محلياً، من أوسع السيارات في فئتها، سواء في مساحة الجلوس أو التخزين الداخلية، إذ تبلغ مساحة الشنطة الخلفية 520 لترا.
وأيضا قبل المبادرة كانت السيارة لها حصة سوقية جيدة بين المنافسين، وخلال السطور التالية، نستعرض لكم أبرز مواصفات وأسعار لادا جرانتا 2022.
المواصفات الميكانيكية
تتوفر لادا جرانتا في مصر بمحرك 1.6 لتر تنفس طبيعي 4 سلندر، يولد قوة 87 حصانا، وأقصى عزم للدوران يبلغ 140 نيوتن مترا، متصل بناقل حركة يدوى من 5 سرعات.
أما النسخة الأوتوماتيك فهي تعمل بنفس المحرك ولكن بقوة 72 حصانا وعزم أقصي للدوران يبلغ 145 نيوتن مترا، بحسب البروشور المعلن من الشركة.
وتصل السيارة لسرعة قصوى 176 كم\س، ومتوسط استهلاك الوقود 7 لترات لكل 100 كم، وسعة خزان الوقود يبلغ 50 لتراً.
وسائل الأمان
- فرامل ABS وEBD في كل الفئات
- وسائد هوائية للسائق
- وسائد هوائية للراكب الأمامي بداية من الفئة الثانية
- نظام تثبيت كراسي الأطفال
- نظام ايموبليزر
التجهيزات الداخلية
- زجاج كهربائي أمامي
- زجاج كهربائي خلفي في الفئة الأعلى فقط
- تكييف هواء يدوي في الفئة الأولى والثانية
- تكييف هواء أوتوماتيك في الفئة الثالثة
- مقاعد جلد
- تحكم في مستوى الإضاءة الأمامية
- فتح صندوق الأمتعة كهربائياً
- ساعة رقمية
- مرايات كهربائية بداية من الفئة الثانية
- راديو و بلوتوث
الأسعار الرسمية
- الفئة الأولي مانيوال: 163 ألف جنيه
- الفئة الثانية أوتوماتيك E1: بسعر 183 ألف جنيه
- الفئة الثالثة أوتوماتيك E2: بسعر 192 ألف جنيه.