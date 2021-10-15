مواصفات وأسعار لادا جرانتا 2022.. مشتركة في مبادرة الإحلال

حاذت لادا جرانتا الجديدة 2022، على انتشار واسع منذ بداية مبادرة الإحلال والتجديد بعد اشتراكها في المبادرة الرئاسية بنسخة الغاز الطبيعي.

وتعتبر لادا جرانتا 2022 الجديدة، التي تصنع محلياً، من أوسع السيارات في فئتها، سواء في مساحة الجلوس أو التخزين الداخلية، إذ تبلغ مساحة الشنطة الخلفية 520 لترا.

وأيضا قبل المبادرة كانت السيارة لها حصة سوقية جيدة بين المنافسين، وخلال السطور التالية، نستعرض لكم أبرز مواصفات وأسعار لادا جرانتا 2022.

المواصفات الميكانيكية

تتوفر لادا جرانتا في مصر بمحرك 1.6 لتر تنفس طبيعي 4 سلندر، يولد قوة 87 حصانا، وأقصى عزم للدوران يبلغ 140 نيوتن مترا، متصل بناقل حركة يدوى من 5 سرعات.

أما النسخة الأوتوماتيك فهي تعمل بنفس المحرك ولكن بقوة 72 حصانا وعزم أقصي للدوران يبلغ 145 نيوتن مترا، بحسب البروشور المعلن من الشركة.

وتصل السيارة لسرعة قصوى 176 كم\س، ومتوسط استهلاك الوقود 7 لترات لكل 100 كم، وسعة خزان الوقود يبلغ 50 لتراً.

وسائل الأمان

فرامل ABS وEBD في كل الفئات

وسائد هوائية للسائق

وسائد هوائية للراكب الأمامي بداية من الفئة الثانية

نظام تثبيت كراسي الأطفال

نظام ايموبليزر

التجهيزات الداخلية

زجاج كهربائي أمامي

زجاج كهربائي خلفي في الفئة الأعلى فقط

تكييف هواء يدوي في الفئة الأولى والثانية

تكييف هواء أوتوماتيك في الفئة الثالثة

مقاعد جلد

تحكم في مستوى الإضاءة الأمامية

فتح صندوق الأمتعة كهربائياً

ساعة رقمية

مرايات كهربائية بداية من الفئة الثانية

راديو و بلوتوث

الأسعار الرسمية