10 معلومات من التقارير الفنية لـ«ملاهي الموت» بالإسكندرية: بدون فرامل

كشف محمد ونس، محامي أسرة الطفلة دنيا سعيد، 12 سنة، التي لقت مصرعها منذ عدة أيام في «ملاهي الفرحة» بمنطقة السيوف شرق الإسكندرية، نتيجة الإهمال وعدم اتباع معايير السلامة والأمان به، عن التفاصيل الجديدة في مجريات التحقيقات، حيث انتدبت النيابة العامة لجنتين فنيتين من أجل المعاينة وتقديم معلومات وحقائق عن تلك الملاهي.

وترصد «الوطن»، 10 معلومات من تقرير اللجان الفنية عن ملاهي الإسكندرية التي تم تقديم نتائجها إلى النيابة العامة والتي كشف عنها المحام في بث مباشر، والتي كشفت عن مساوئ عدة من حيث عدم وجود تراخيص وعدم صلاحية الألعاب، بالإضافة إلى عدم الصيانة وتغيير قطع بداخلها بقطع غيار غير أصلية.

تقرير الحماية المدنية عن ملاهي الإسكندرية: غير آمنة

- عدم وجود صيانة

- المنشأة صادر لها قرارين بالغلق

- تحرير عدة محاضر للمنشأة لعدم وجود تراخيص من إدارة السلامة والصحة المهنية

- المنشأة غير مؤمنة تماماً

- لا توجد أي سجلات خاصة بصيانة تلك المنشأة

- غير مؤمنة ضد مخاطر الحريق ولا توجد أي أجهز إنذار أو إطفاء حريق.

تقرير إدارة الورش:

كما تم انتداب لجنة من إدارة الورش والمشروعات تابعة لمحافظة الإسكندرية ومشكلة من 3 مهندسين، حيث أكد تقريرهم على الآتي:

- أعادوا تشغيل اللعبة على أرض الواقع وتبين أنها من الطراز القديم وبها عديد من الإصلاحات وبها تجميع من قطع الغيار دون وجود للقطع الأصلية.

- عدم وجود أي إرشادات للسلامة بجوار اللعبة وهو المنافي لادعاء المتهمين.

- لا توجد فرامل

- الوصلات الكهربائية على خلاف الوصلات الأصلية لها

- وجود قطع في الأحزمة ما ترتب عليها تخييطها وهو مناف لمعايير السلامة.