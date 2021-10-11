طارق شوقي عن أزمة فصل الخانكة: «حلينا الأزمة في 8 ساعات.. وغيرنا المدير»

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفصل في مدرسة بالخانكة يخلو من الكراسي التي يجلس عليها الطلاب، وكانوا يفترشون الأرض، قائلا: « إن مصر بها مليون و123 ألف فصل، ومن العجائب أننا كلما نبدأ عامًا دراسيًا جديدًا يتكرر نفس سيناريو تداول صور لفصل على منصات التواصل الاجتماعي»، مؤكدا أنه جرى اتخاذ إجراء عاجلا تجاه مدير المدرسة، إذ أحيل للتحقيق، وجرى فرش الفصول خلال 8 ساعات.

واقعة قديمة منذ عامين.. التاريخ يكرر نفسه

وأضاف «شوقي» خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة MBC مصر، أنه عندما بدأنا الامتحانات الإلكترونية منذ عام حدث التجمهر، وجرى تصوير التجمهر من 8 زوايا، وجرى تداول صورة لـ4 أولاد وهم يقومون بتصوير أنفسهم، وانتشرت كالنار في الهشيم مثلما انتشرت صورة الأمس، قائلا: «الصورة الواحدة التي نتحدث عنها والخاصة بالامتحانات الإلكترونية انتشرت على الجزيرة ورصد، واكتشفنا إن في حد دفع فلوس عشان تتنشر».

وتابع وزير التربية والتعليم: «التاريخ يكرر نفسه، والصورة الخاصة بجلوس التلاميذ على الأرض هي نسخة طبق الأصل في الطريقة والفكرة وسرعة الانتشار وسرعة خلق حالة، وهذه الصورة في فصل من إجمالي مليون فصل وهو ما يمثل نسبة نجاح عالية جدًا».